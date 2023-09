﻿Europa rutscht nach rechts – und spielt damit Putin in die Hände

Die Europäische Union hat mal, viele haben das schon vergessen, den Friedensnobelpreis bekommen. Das war im Jahr 2012. Damals entschied das Nobelkomitee in Oslo, mit dem begehrtesten aller weltweit verliehenen Preise ausnahmsweise nicht eine einzelne Person auszuzeichnen, sondern etwas Größeres, Grenzüberschreitendes, Dynamisches und Strahlendes. Ausgezeichnet wurde mehr als nur eine Organisation, ausgezeichnet wurde eine Idee.

In der Laudatio hieß es, die EU habe nicht etwa nur etwas historisch Wunderbares geleistet, indem sie in den vergangenen Jahrzehnten aus früheren Feinden Partner gemacht habe. Das Nobelkomitee würdigte ausdrücklich auch die Rolle der EU in der Gegenwart: ihre stabilisierende Rolle in der Weltpolitik, ihren positiven Einfluss auf andere Mächte, ihren Einsatz für Menschenrechte und Demokratie.

Doch was ist aus Europa geworden seit dieser hübschen kleinen Sternstunde in Oslo? Von Skandinavien bis Rom wachsen inzwischen rechtspopulistische Bewegungen, mit Macht. Nicht neues Zusammenrücken, neuer Nationalismus ist en vogue. Dieses für die europäische Idee lebensgefährliche Virus hat nicht nur Ungarn befallen.

Im vorigen Jahr stimmten 32 Prozent der Europäerinnen und Europäer bei Wahlen für eine rechts- oder auch linkspopulistische Anti-Establishment-Partei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität von Amsterdam, über die als erstes europäisches Medium der britische „Guardian“ berichtete. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei 20 Prozent, in den frühen Neunzigern bei harmlosen 12 Prozent.

Allerorten verschieben sich die Gewichte

Sollte dieser Trend sich fortsetzen, steuert die hoch gelobte EU am Ende auf ihren politischen Selbstmord zu. Bislang ist nichts in Sicht, was den gefährlichen Prozess aufhalten oder wenigstens bremsen könnte.

In Polen, der Slowakei und den Niederlanden verschieben sich vor den in diesem Herbst anstehenden nationalen Parlamentswahlen Umfragen zufolge die Gewichte weiter denn je nach rechts.

In Frankreich würde der liberale Präsident Emmanuel Macron nach Umfragen aus diesem Jahr eine Stichwahl gegen die Rechtsradikale Marine Le Pen verlieren - anders als im April 2022. Damals ging alles gerade noch mal gut, mit einer Mehrheit, die allerdings so knapp war wie noch nie.

In Deutschland macht die AfD sich breit wie noch nie. Allensbach meldet stark wachsende Sorgen der Bundesbürger um den Wirtschaftsstandort Deutschland - bei gleichzeitig stark nachlassendem Vertrauen in die Kompetenz der Bundesregierung. Einige Demoskopen sehen die AfD neuerdings in allen ostdeutschen Flächenländern auf Platz eins. Dies könnte nach den Landtagswahlen im September 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu Erschütterungen auch auf nationaler Ebene führen.

Für Wladimir Putin sind dies alles gute Nachrichten. Seit Langem kursiert in westlichen Geheimdienstkreisen die Deutung, dem Kriegsherrn im Kreml gehe es bei seinem Feldzug in der Ukraine weniger um die Ukraine als solche als vor allem darum, indirekt die westlichen Gesellschaften durcheinanderzubringen: durch die bestürzende Aussicht auf einen neuen Weltkrieg, durch Energieknappheit, durch steigende Preise, durch zunehmenden politischen Zwist.

Zwar ist dies nur eine Theorie. Doch sie würde immerhin passen zu der erstaunlichen Gleichgültigkeit, mit der Putin immer mal wieder, ob vor Kiew oder in Cherson, die eine oder andere militärische Niederlage seiner Truppen hinnahm. Die Hauptsache scheint für ihn zu sein, dass der Krieg insgesamt weitergeht und die damit verbundene Nervenprobe für die westlichen Gesellschaften nicht aufhört.

Ist Russland am Ende überlegen?

Putin spielt auf Zeit. Der Westen, predigt er seinen Leuten, maße sich Führung an, sei dazu aber viel zu schwach und zu verweichlicht. Entsprechende Zitate des russischen Staatschefs machten etwa nach der Waldai-Konferenz im Oktober 2022 die Runde.

Als zentrale Stärke Russlands sieht Putin die Leidensfähigkeit seines Volkes. Allen Ernstes verkündete ein Kommentator im russischen Staatsfernsehen vor wenigen Tagen, man könne sich als Russe ein Bespiel an den genügsamen - und bettelarmen - Nordkoreanern nehmen: Mit „Coca-Cola-Sanktionen“ könne man die nicht packen, „denn sie trinken sowieso keine Coca-Cola“.

Putin ist, wie Xi Jinping in China, davon überzeugt, dass die Diktatur das auf Dauer überlegene System ist. Die Europäerinnen und Europäer tun gegenwärtig zu wenig, um diesem Eindruck entgegenzutreten.

In Deutschland befürworten nach der neuen „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung mittlerweile über 6 Prozent eine Diktatur mit einer einzigen starken Partei und einem Führer für Deutschland. Zwischen 2014 und 2021 waren es nur 2 bis 4 Prozent. Das eigentliche Problem sind aber weniger diese Hardcore-Nazis. Die größte Bedrohung liegt im zunehmenden Wankelmut der Mitte: Der Graubereich zwischen Ablehnung und Zustimmung zu rechtsextremen Einstellungen wächst bedenklich, nicht nur in Deutschland.

Allerorten müssen sich die demokratischen Parteien jetzt beeilen, Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu müssen sie, ohne die Sprache der Rechtsextremisten zu übernehmen, die von ihren Kritikern angesprochenen Probleme lösen. Ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen gehört ebenso dazu wie eine überzeugendere Kriminalitätsbekämpfung im Inneren. „Rechte Themen“ zu tabuisieren ist der falsche Weg. Wohin dies führt, sehen wir jetzt. Die Demokraten erscheinen als Schwächlinge. Und der starke Mann in Moskau fühlt sich noch ein bisschen stärker als bisher. Diese Konstellation ist doppelt gefährlich, sie bedroht auf Dauer nicht nur die innere, sondern auch die äußere Sicherheit Europas.