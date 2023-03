Europäische Asylreform: Innenministerin Faeser drängt auf rasche Einigung

Die Bundesinnenministerin ist am Freitag mit ihren Amtskollegen in Berlin zu Gesprächen über die europäische Migrationspolitik zusammengekommen. Die EU-Mitgliedsstaaten ringen seit Jahren um einen gemeinsamen Kurs.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Freitag in Berlin.

Sechsergruppe sucht in Berlin nach Lösungen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach einem Treffen mit sechs europäischen Amtskolleginnen und -kollegen in Berlin in einer Pressekonferenz betont, dass es das Ziel sei, noch in dieser Legislaturperiode eine Einigung in Sachen europäischer Asylreform innerhalb der EU zu erzielen. Faeser betonte: „Eine Reform kann nur gelingen, wenn alle EU-Staaten bereit sind, Kompromisse einzugehen.“

Im Zentrum einer gemeinsamen Migrationspolitik müssten Solidarität und Verantwortung stehen, so Faeser weiter. Dazu gehöre, dass besonders unter Druck stehende Mitgliedsstaaten durch eine bessere Verteilung von Schutzsuchenden entlastet werden sollten. Gleichzeitig müssten alle Mitgliedsstaaten helfen, irreguläre Migration innerhalb der EU zu reduzieren – etwa durch Screening und Registrierung an den Außengrenzen.

Reformprozess der europäische Migrationspolitik anstoßen

Die Bundesministerin warnte: Sollte eine Einigung nicht erzielt werden, gerate die Freizügigkeit im Schengenraum in ernsthafte Gefahr. Die Ministerin hatte sich in Berlin mit sechs europäischen Amtskolleginnen und -kollegen zu Gesprächen getroffen, um den Reformprozess der europäische Migrationspolitik anzustoßen. Zu Beginn der Gespräche hatte die Bundesinnenministerin gesagt: „Wir müssen darauf achten, dass wir auch die irreguläre Migration begrenzen.“ An dem Treffen nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus Schweden, Italien, Frankreich, Spanien und Belgien teil.

Innenministerin Faeser hofft auf Reform der Asylpolitik

Faeser will eine Einigung zur geplanten Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems erzielen. Hintergrund sind die Vorschläge der EU-Kommission für eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik vom September 2020, durch die ein langer Streit der Mitgliedstaaten überwunden werden sollte. Beim Kern einer möglichen Reform - der Frage nach der Verteilung von Schutzsuchenden und anderen Formen der Solidarität - sind die 27 Mitgliedstaaten noch weit von einer Lösung entfernt.

Konkret geht es darum, dass Schutzsuchende in den EU-Staaten, in denen sie zuerst ankommen, verlässlich registriert werden. Idealerweise soll dort auch schon geschaut werden, ob jemand überhaupt Aussicht auf eine Anerkennung als Flüchtling hat. Staaten mit EU-Außengrenzen wie Italien oder Malta sind dazu jedoch bislang nicht bereit. Sie pochen darauf, dass erst die Verteilung der Asylbewerber innerhalb Europas besser geregelt werden müsse. Bislang gibt es lediglich die freiwillige Übernahme weniger Asylbewerber durch einige Staaten - vor allem Deutschland.

FDP-Innenexperte Stephan Thomae fordert bessere Verteilung

Der Staatssekretär im schwedischen Justiz- und Innenministerium, Anders Hall, sagte noch vor dem Treffen, er sei überzeugt, dass eine Einigung von allen EU-Staaten sehr schwierige Kompromisse erfordern werde. „Es wird wahrscheinlich eine Lösung sein, wo keiner mit allem zufrieden ist, aber wo wenigstens alle gleichermaßen unzufrieden mit der gemeinsamen Lösung sind“, fügte er hinzu.

Vor dem Treffen hatte der FDP-Innenexperte Stephan Thomae eine bessere Verteilung der Schutzsuchenden gefordert. Faeser müsse alles dafür tun, dass es am Freitag in Berlin „nicht nur bei Gesprächen bleibt, sondern dass konkrete Ergebnisse dabei herauskommen“, sagte Thomae der „Welt“. Derzeit seien Flüchtlinge innerhalb der EU sehr unterschiedlich verteilt. „Das kann nicht so bleiben“, sagte der FDP-Politiker.

Deutschland hat als Zielstaat vieler Asylbewerber ein besonderes Interesse daran, dass die sogenannte Sekundärmigration innerhalb der Europäischen Union zurückgeht. Auch deshalb will Faeser noch vor der Europawahl im Frühjahr 2024 Fortschritte in dem seit Jahren weitgehend festgefahrenen Reformprozess erreichen. Staaten mit Außengrenzen wie Italien, wo viele Schutzsuchende mit Booten ankommen, wünschen sich mehr Solidarität von anderen Mitgliedstaaten.

SPD-Fraktionsvize Wiese: Nicht jedes Land kann gleich viel leisten

Nicht jeder Mitgliedstaat könne gleich viel leisten, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der „Welt“. „Mitgliedstaaten, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, können wir auch keine aufnötigen.“ Denkbar sei, dass der Beitrag zu Solidarität auf anderem Wege geleistet werde, etwa durch ein stärkeres Engagement für Rückführungen. „Auch wäre eine Kopplung an finanzielle Mittel denkbar“, sagte Wiese. „Wer aufnimmt, bekommt mehr Mittel aus dem Haushalt.“ Ziel des Treffens am Freitag sei, „im persönlichen Gespräch Verständnis für die jeweiligen Positionen zu erlangen“.

Die Union warf Faeser vor, einen „migrationspolitischen Sonderweg“ zu bestreiten und sich Bemühungen um einen besseren Schutz der EU-Außengrenze zu verweigern. „Alle EU-Staaten sind längst soweit, dass sie die irreguläre Migration steuern und begrenzen wollen, nur Deutschland nicht“, sagte Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, dem Nachrichtenportal „t-online“.

Erik Marquardt: Abschreckung und Abschottung lösen das Problem nicht

Aus Sicht des Grünen-Europapolitikers Erik Marquardt lösen Abschreckung und Abschottung das eigentliche Problem nicht, dass zu wenige EU-Staaten Geflüchtete aufnehmen und Länder wie Deutschland deshalb besonders herausgefordert seien. „Deutschland muss eine Führungsrolle einnehmen in einer „Koalition des Zusammenhalts“ von Staaten, die Geflüchteten helfen wollen“, forderte er bei „t-online“.

Im vergangenen Jahr wurden in den Staaten der Europäischen Union eine Million Asylanträge gestellt, so viele wie seit 2016 nicht. Hinzu kamen fast vier Millionen Menschen aus der Ukraine, die in der EU zwar keinen Asylantrag stellen müssen, aber auch weiterhin untergebracht und versorgt werden müssen.

Im Februar gingen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 26.149 Asylanträge ein. Rund 24.000 davon betrafen Menschen, die erstmals in Deutschland einen Asylantrag stellten - zum Vergleich: Im Februar 2022 waren es 13 915.

