Europäischer Gerichtshofs kritisiert Deutschlands Umgang mit Racial-Profiling Vorwürfen

In seinem Urteil hat das Straßburger Gericht kritisiert, dass Untersuchungen gegen den Polizeibeamten in Deutschland nur intern geführt wurden – dies sei nicht unabhängig.

Scharfe Kritik an Deutschlands Umgang mit Vorwürfen gegen die Polizei: Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist Deutschland einem konkreten Vorwurf des Racial-Profiling nicht ausreichend nachgegangen. Der Fall wurde lediglich intern untersucht – dies sei nicht unabhängig, so die Straßburger Richter. Geklagt hatte ein Mann, der 2012 in einem Zug von der Polizei kontrolliert worden war.