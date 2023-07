Europaparlament: Streit um wichtiges Naturschutzgesetz spitzt sich zu

Straßburg. Protestduell am Dienstagmorgen vor dem Straßburger Europaparlament: Bäuerinnen und Bauern wetterten lautstark gegen ein wichtiges EU-Naturschutzgesetz. Klimaaktivistinnen und -aktivisten warnten davor, das Gesetz auf Eis zu legen. Die Debatte im Europaparlament wurde gewissermaßen vor der Tür vorweggenommen. Die beiden Seiten standen sich in dem politischen Drama unversöhnlich gegenüber. Der Höhepunkt wird für diesen Mittwoch erwartet. Das Europaparlament stimmt über einen wichtigen Baustein von Ursula von der Leyens Green Deal ab. Wie das Votum ausgehen wird, mag am Dienstag niemand vorhersagen.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war extra für die Abstimmung in die französische Stadt gereist und forderte die Politik auf, „sich für die Natur und die Menschen statt für Profit und Gier zu entscheiden“. Wer für das Gesetz stimme, der werde „auf der richtigen Seite der Geschichte stehen“, sagte die Gründerin der Fridays-for-Future-Bewegung.

Landwirtinnen und Landwirte fordern mehr finanzielle Unterstützung

Das sahen die demonstrierenden Bäuerinnen und Bauern zwar nicht grundsätzlich anders. Doch forderten sie mehr finanzielle Unterstützung von der EU und ihren Mitgliedsstaaten. Wenn das nicht geschehe, dann würden die Bauern für ihren Einsatz für mehr Naturschutz bestraft, klagte die Präsidentin des Europäischen Bauernverbandes Copa-Cogeca, Christiane Lambert. Christdemokratische Abgeordnete hatten zuvor sogar vorhergesagt, dass das Gesetz die Ernährungssicherheit in Europa gefährde, weil bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen stillgelegt werden müssten.

In dem Gesetzentwurf aus der Feder von EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans geht es um einen Dreiklang zum Schutz der Natur. Neue Regeln sollen der Umwelt helfen, den Klimawandel abfedern und das Artensterben mildern. So sollen etwa trockengelegte Moore wieder vernässt, Wälder aufgeforstet und mehr Grün in die Städte gebracht werden. Timmermans sieht das als wichtigen Bestandteil des Green Deals von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit dem Europa bis zum Jahr 2050 zur ersten klimaneutralen Region der Welt werden soll.

Ohne das Gesetz, sagte der Niederländer Timmermans, könne die EU ihre Klimaziele nicht erreichen. Intakte Moore sind gute Speicher für klimaschädliche Treibhausgase und helfen so gegen den Klimawandel. Intakte Ökosysteme helfen zudem dabei, das voranschreitende Artensterben zu mildern. Dabei sind beispielsweise Bestäuber auch für die Landwirtschaft wichtig, da sie etwa bei der Vermehrung von Pflanzen helfen.

Vorwurf: nur die Interessen von Umweltschützern und Stadtbewohnern

Grundsätzlich habe er natürlich nichts gegen diese Ziele, sagte der Chef der christdemokratisch-konservativen Fraktion in Europaparlament, Manfred Weber (CSU), am Dienstag. Doch müsse das zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern und den Menschen in den ländlichen Regionen Europas geschehen, nicht gegen sie. Die EU-Kommission müsse einfach nur einen besseren Vorschlag machen, dann könne er auch zustimmen. Das wiederum lehnt Timmermans ab.

Kurz vor der Sommerpause des EU-Betriebs spitzt sich der Streit um den richtigen Weg zur Klimaneutralität zu. Die Christdemokraten werfen den Befürwortern des Gesetzes vor, mit Verboten zu hantieren. Auch hätten Sozialdemokraten und Grüne nur die Interessen von Umweltschützerinnen, Umweltschützern und Stadtbewohnenden im Blick, nicht aber jene der Landwirte, Landwirtinnen und der Landbevölkerung.

Sozialdemokraten und Grüne kontern, indem sie darauf verweisen, dass die Konservativen den Kampf gegen das EU-Naturschutzgesetz nur führen, weil in ihren Reihen die Angst vor einer Niederlage bei den Europawahlen im Juni nächsten Jahres umgehe. Sie beugten sich dem Druck der Bauernverbände, damit deren Klientel nicht zu den Rechtspopulisten abwandert. Dabei scheuten sie nicht davor zurück, ihre eigene Parteifreundin, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, zu düpieren.

Am Mittwochmittag ist Showdown im Europaparlament

So geht das seit Wochen. Beide Seiten schenken sich nichts und tauschen Argumente aus, die mitunter wissenschaftlich nicht gedeckt sind. Die einen behaupten, das Gesetz werde dazu führen, dass Lebensmittel teurer würden und die Existenz ganzer Dörfer auf dem Spiel stehe. Die andere Seite behauptet, das sei eine Totalblockade wichtiger Gesetze, die so schnell wie möglich in Kraft treten müssten. Sonst werde die EU ihre Klimaziele verpassen.

Am Mittwochmittag kommt es zum Showdown im Europaparlament. Lehnt die Mehrheit den Vorschlag der EU-Kommission ab, dann liegt das Gesetzesprojekt erst einmal auf Eis. Mit einer Verabschiedung vor der Europawahl wäre dann nicht mehr zu rechnen.