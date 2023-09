Kurs gegen Rechts: SPD setzt erneut auf Katarina Barley als Europa-Spitzenkandidatin

Berlin. Sie ist nicht der Typ Lautstärke, sondern eher der Typ Freundlichkeit, meistens zumindest. Die SPD setzt bei der Europawahl im kommenden Jahr erneut auf die frühere Bundsjustiz- und familienministerin Katarina Barley. Einstimmig nominierte der Parteivorstand die 54-jährige Juristin und derzeitige Vizepräsidentin des Europaparlaments zur Spitzenkandidatin für die Wahl im Juni 2024 – zum zweiten Mal.

Bei Barleys erster Kandidatur 2019 hatte es eine herbe Enttäuschung für die SPD gegeben: Die erste Bundesministerin, die für eine Europawahl ihr Amt aufgab, sollte Punkte bringen. Sie fuhr dann mit 15,8, Prozent das historisch schlechteste Ergebnis der SPD bei einer Europawahl ein. Anders als damals ist die SPD nun nicht mehr Juniorpartner in einer großen Koalition mit der Union, sondern führt mit Olaf Scholz als Bundeskanzler die Regierung. Die Umfragewerte der Partei allerdings sind bescheiden. Und nicht nur in Europa, sondern mittlerweile auch in Deutschland, haben die Rechtspopulisten Aufwind. In die Europawahl setzen SPD, Union, Grüne und FDP besonders viel Hoffnung – als Möglichkeit den befürchteten Ruck ins Rechtsaußen der AfD zu brechen, der bei den ebenfalls im kommenden Jahr stattfindenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen befürchtet wird.

Barley: immer wieder explizit gegen Rechtspopulismus

Barley hat sich immer wieder explizit gegen Rechtspopulismus positioniert – und dabei weicht die Freundlichkeit dann der Schärfe: Den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bezeichnet sie schon mal als Diktator, sie warnt Unternehmen vor Investitionen in dem Land, dessen Rechtsstaatlichkeit die EU mittlerweile anzweifelt.

Auch den Vorsitzenden der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, den CSU-Politiker Manfred Weber, hat Barley für dessen Flirtversuche etwa mit italienischen Rechtspopulisten scharf kritisiert.

Europa werde den Rechtsruck in vielen Ländern nach der Wahl zu spüren bekommen, weil dann die Kommissionsposten neu besetzt würden, warnt Barley. Das Europaparlament werde dann möglicherweise die einzige europäische Institution sein, „die da noch gegenhält“, sagte sie der SPD-Parteizeitung „Vorwärts“.

Auch andere Parteien haben ihre Europa-Spitzenkandidaten bereits nominiert: Für die FDP tritt die wortmächtige derzeitige Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, an. Die Linkspartei will eine Doppelspitze nominieren: Parteichef Martin Schirdewan, der bereits Europaabgeordenter ist, sowie die als Kapitänin in der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer bekannt gewordene Carola Rackete. Bei den Grünen steht im November die Entscheidung an. Beste Chancen hat die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke. Die AfD setzt auf den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah, der als Unterstützer des Thüringer Parteichefs Björn Höcke gilt. Die Thüringer AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Die Chancen der Deutsch-Britin Barley, nach der Wahl in die Europäische Kommission aufzurücken, sind gering. Es gilt als wahrscheinlich, dass die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen versuchen wird, ihren Posten als Kommissionspräsidentin zu behalten – damit wäre der deutsche Platz in der Kommission besetzt. Sollte von der Leyen nicht antreten oder scheitern, sind die Grünen am Zug: Im Koalitionsvertrag der Ampel ist festgehalten, dass sie im Fall der Fälle das Vorschlagsrecht für die Kommission haben.

