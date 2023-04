Baerbock über Evakuierungsmission im Sudan: „Noch nicht der Moment des Aufatmens“

Die Bundeswehr und andere westliche Streitkräfte haben in den ersten beiden Tagen ihres militärischen Evakuierungseinsatzes mehr als 1000 Menschen aus dem Sudan gerettet. Die Luftwaffe flog Deutsche und andere Staatsbürger mit Militärtransportern aus dem von Kämpfen erschütterten Land aus und brachte mehr als 300 Menschen nach Jordanien in Sicherheit. Mehr als die Hälfte davon seien Deutsche, so das Bundesverteidigungsministerium am Montag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bedankten sich am Montagabend bei allen beteiligten Einsatzkräften für ihren „gefährlicher Einsatz“. Die Soldatinnen und Soldaten hätten mit ihrem Mut Menschenleben gerettet, so Baerbock bei einer Pressekonferenz mit Pistorius. Der Verteidigungsminister zog eine erfolgreiche Zwischenbilanz des Einsatzes. „Die Bundeswehr hat in beispielhafter Art und Weise gezeigt, wie kaltstartfähig sie ist, wie schnell sie sich auf eine solche Situation einstellen kann.“ Man sei auf jede Situation vorbereitet gewesen.

Baerbock: „Noch nicht der Moment des Aufatmens“

Die „komplexe militärische Aktion“ sei laut Pistorius allerdings noch nicht beendet. Eine vierte Maschine sei bereits unterwegs, um weitere Deutsche und andere Staatsangehörige in Sicherheit zu bringen. Am Abend werde dann mit über 400 Geretteten gerechnet. Noch immer befänden sich deutsche Lokalbeschäftigte vor Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstes Flugzeug mit Evakuierten aus dem Sudan in Berlin gelandet Ein Airbus der Luftwaffe hatte die Menschen in der Nacht in Jordanien an Bord genommen. © Quelle: Reuters

Am Montagabend soll die dreitägige Feuerpause im Sudan zu Ende gehen, so Baerbock. Man müsse davon ausgehen, dass sich die Lage damit drastisch ändere, erklärte die Ministerin am Montag. Gleichzeitig versprach sie, der Krisenstab der Bundesregierung setze seine Arbeit fort, um für die verbleibenden Deutsche entsprechende Lösungen zu finden - über Flüge oder den Landweg und Seeweg. Die Bundeswehr werde auch diese Bemühungen unterstützen, so Baerbock.

Pistorius: Kein Vergleich zu Afghanistan 2021

Der Bundeswehreinsatz gilt auch als Bewährungsprobe für die Bundesregierung nach dem turbulenten Evakuierungseinsatz in Afghanistan im August 2021. Pistorius sagte sogar seinen Antrittsbesuch in den USA ab, Baerbock ein Treffen mit den EU-Außenministern in Brüssel. Beide erklärten am Montag, dass Vergleiche mit Afghanistan nicht angemessen seien. Es handle sich um eine „völlig andere Situation“, so beide Minister.

Deutschland hatte wie andere Staaten am Sonntag eine militärische Evakuierung aus dem afrikanischen Land begonnen. Insgesamt waren drei Airbus A400M der Bundeswehr in den Sudan geflogen, um zu evakuierende Personen aufzunehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sudan: Weitere Evakuierungsflüge der Bundeswehr geplant

Nach einer vorläufigen Liste, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, waren unter den 311 Evakuierten der ersten drei Flüge mehr als die Hälfte deutsche Staatsbürger, aber auch etwa Niederländer, Österreicher sowie Staatsangehörige aus Australien, Bulgarien, Großbritannien, Belgien, Norwegen, Tschechien, Irland, Schweden und Portugal.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sammelpunkt des Einsatzes ist ein militärisch gesicherter Flugplatz nahe Khartum. Die Bundeswehr hält Fallschirmjäger mit größerer Ausrüstung und Kommandosoldaten mit ihren Fähigkeiten bereit. „Zum Evakuierungskontingent gehören sowohl spezialisierte als auch Spezialkräfte“, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr war beteiligt.

Mehr zum Thema 300 Menschen gerettet Scholz dankt Bundeswehr für „gefährlichen“ Evakuierungseinsatz im Sudan

Eine erste Militärmaschine der Bundeswehr mit Evakuierten aus dem Sudan war am Montagmorgen auch in Berlin gelandet. An Bord waren 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten, teilte das Auswärtige Amt auf Twitter mit. Weitere Evakuierungsflüge seien geplant, solange die Sicherheitslage es zulasse, hieß es vom Auswärtigen Amt weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorsitzende des Verteidigungs­ausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), glaubt, dass der Evakuierungs­einsatz der Bundeswehr im Sudan rasch durch ein Bundestags­mandat abgesichert wird. „Bei Gefahr im Verzug hat die Exekutive die Möglichkeit, zunächst ohne Mandat zu handeln; denn es geht ja um Leben und Tod“, sagte sie dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bestätigte, dass das Mandat am Mittwoch auf der Tagesordnung des Parlaments stehen soll.

„So ein Einsatz wird dann im Nachhinein mandatiert. Und ich gehe davon aus, dass das relativ schnell geschieht“, hatte Strack-Zimmermann zuvor dem RND erklärt. Ihr Stellvertreter Henning Otte (CDU) sagte weiter: „Ich halte ein Mandat des Bundestages für richtig und auch für erforderlich. Und ich rechne damit, dass es nach dem Ende der Operation unverzüglich verabschiedet wird.“

Zehntausende Sudanesen müssen auf Landweg flüchten

Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätten die RSF der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der UN sind seit Beginn des Konflikts mindestens 427 Menschen getötet und 3700 verletzt worden, die eigentliche Opferzahl wird jedoch als wesentlich höher vermutet. Während ausländische Regierungen am Montag weiter ihre Staatsbürger evakuierten, flüchteten Zehntausende Sudanesen und Sudanesinnen unter Lebensgefahr auf dem Landweg in Nachbarländer, unter anderem in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan.

Baerbock rief am Montag auch dazu auf, die Waffen niederzulegen. „Wir setzen uns auf allen politischen Kanälen für einen dauerhaften Waffenstillstand ein“, so die Ministerin. Nur so können etwa humanitäre Hilfen zu den Sudanesinnen und Sudanesen gelangen.

RND/hyd/dpa