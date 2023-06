Vorwurf der Spionage

Berufung abgelehnt: In Russland inhaftierter US-Journalist Gershkovich bleibt in Haft

Evan Gershkovich, „Wall Street Journal“-Reporter, steht in einem Glaskäfig in einem Gerichtssaal des Moskauer Stadtgerichts (Archivbild).

Seit März sitzt der US-Journalist Evan Gershkovich in Russland in Haft. Dem Reporter des „Wall Street Journal“ wird Spionage vorgeworfen. Am Donnerstag stand er erneut vor Gericht in Moskau, weil er gegen seine verlängerte Untersuchungshaft Berufung eingelegt hatte.