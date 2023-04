„Journalismus ist kein Verbrechen“: US-Regierung verurteilt Verhaftung von US-Reporter Gershkovich

Die US-Regierung hat die Gefangennahme des US-Journalisten Evan Gershkovich formell als widerrechtlich eingestuft. Der Reporter des „Wall Street Journal“ war in Russland unter Spionagevorwürfen gefangen genommen worden. Mit dieser Einstufung erhält die Bearbeitung des Falls eine höhere Priorität in der Verwaltungshierarchie. Sie bedeutet, dass sich ein Büro des Außenministeriums intensiv um die Freilassung Gershkovichs bemühen wird.

Außenminister Antony Blinken erklärte am Montag, er verurteile die Festnahme und die Unterdrückung unabhängiger Medien in Russland. „Journalismus ist kein Verbrechen“, hieß es in einer Mitteilung seines Ministeriums. „Wir verurteilen die fortgesetzte Unterdrückung unabhängiger Stimmen in Russland durch den Kreml und dessen anhaltenden Kampf gegen die Wahrheit.“

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte am 30. März mitgeteilt, der US-Reporter sei am Tag zuvor in Jekaterinburg verhaftet worden. Er habe versucht, an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu kommen. Im Fall einer Verurteilung wegen Spionage drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Er ist der erste US-Korrespondent seit dem Kalten Krieg, der in Russland unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen wurde. Das „Wall Street Journal“ hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen einer Pressekonferenz im Nato-Hauptquartier, 5. April 2023 © Quelle: IMAGO/Lehtikuva

Das US-Außenministerium erklärte, die Regierung werde Gershkovich und dessen Familie jede notwendige Unterstützung zukommen lassen. Dabei rief es Russland erneut zu seiner Freilassung und auch zu der des ebenfalls in Russland inhaftierten Amerikaners Paul Whelan auf.

Die Erklärung Blinkens war der erste öffentliche Kommentar der Regierung zu dem Fall, seit die staatliche Nachrichtenagentur Tass und die Nachrichtenagentur Interfax in Russland die Festnahme am Freitag vermeldet hatten. Tass zitierte eine Quelle mit den Worten, der FSB werfe Gershkovich Spionage im Interesse seines Landes vor. Der Reporter selbst wies alle Anschuldigungen zurück und erklärte, dass er in Russland journalistisch tätig sei.

Der Fall löste international Empörung aus. Die US-Botschafterin in Russland, Lynne T. Tracy, traf den stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow. Dabei betonte dieser nach Angaben seines Ministeriums den „ernsten“ Charakter der Vorwürfe. In einer entsprechenden Mitteilung hieß es gemäß früherer russischer Behauptungen, Gershkovich sei „auf frischer Tat“ ertappt worden, während er versucht habe, Geheiminformationen in seinen Besitz zu bringen.

Seine Gefangennahme wurde zunächst für zwei Monate angeordnet. Ein Gericht in Moskau erklärte, es habe einen Einspruch der Verteidigung gegen die Gefangennahme gegeben. Dieser sollte Berichten russischer Nachrichtenagenturen zufolge am 18. April angehört werden.

RND/AP