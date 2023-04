﻿„Den Ruf nach Verhandlungen halte ich grundsätzlich nicht für naiv“

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, warnt vor populistischen Antworten in ungewissen Zeiten wie den jetzigen. Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagt sie im RND-Interview. Sie verrät auch, was sie von Klimaklebern hält.

Präses Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, predigt beim festlichen Gottesdienst zu Neujahr in der Dresdner Frauenkirche.

Berlin. Annette Kurschus (60) ist seit seit November 2021 Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Theologin und Pfarrerin arbeitet seit mehr als zehn Jahren als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Kurschus, ist es wirklich noch zeitgemäß, dass selbst junge Leute, die nichts mit dem christlichen Glauben am Hut haben, Karfreitag nicht tanzen gehen dürfen?

Wenn „zeitgemäß“ heißt, dass alle – wir wollen die Alten doch nicht ausschließen – 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit rund um die Uhr das Recht haben müssten, Lärm zu machen, ist das nicht zeitgemäß. Aber es ist sehr menschengemäß. Warum suchen so viele Menschen, die nichts mit dem christlichen Glauben am Hut haben, gern Kirchen auf? Sie suchen Stille. Und das ist kein Wunder in Zeiten, in denen der Dauerlärm viele krank macht. Auch wenn die Christinnen und Christen in Deutschland nicht mehr die absolute Mehrheit stellen, wir sind eine Gesellschaft, die immer noch sehr von christlichen Traditionen geprägt ist, auch wenn deren Gehalt säkularisiert ist. Tage wie Karfreitag und Totensonntag sind für viele – auch für nicht religiöse Menschen – Gelegenheiten, sich an ihre verstorbenen Lieben zu erinnern. Ich finde es gut, dass eine ganze Gesellschaft mal einen Tag lang innehält. Wir Christen verbinden mit dem Karfreitag das Leiden und Sterben Jesu Christi, in dem Gott selbst sich in das tiefste Leid der Menschheit hineinbegeben hat. Dies ist nicht das Ende geblieben.

Mit dem Osterfest ist für viele Menschen eine gewisse Aufbruchstimmung verbunden. Wie ist das bei Ihnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ostern ist für mich mit Neuanfang verbunden. Selbst da, wo wir glauben, unsere Möglichkeiten seien ganz und gar am Ende, entsteht auf wundersame Weise Neues durch Gottes Kraft. Sogar durch den Tod hindurch. Diese Kraft brauchen wir in diesem Jahr ganz besonders.

Wie kommen Sie darauf?

Weil das, was uns sicher schien und Sicherheit gab, nicht mehr sicher ist. In großer gesellschaftlicher und persönlicher Ungewissheit sehnen sich viele Menschen nach einem, der die Rettung bringt und die Führung übernimmt. Solche Situationen sind ambivalent und populismusanfällig. Als Jesus in Jerusalem einzog, schrien fast alle Hosianna. Die Menschen setzten große Heilserwartungen in ihn. Und es sind dieselben Menschen, die nur wenige Tage später enttäuscht oder wütend oder hasserfüllt rufen: Kreuzigt ihn! Mir kommt das bekannt vor: Da werden Menschen hochgejubelt, in prominente Ämter gewählt – und kaum tun sie nicht, was sie mancher Meinung nach sollen, wird gerufen, sie sollten verschwinden. Ostern lehrt: Wer einen Kraftprotz als Messias erwartet, der liegt falsch. Es ist die Macht der Schwachen und Ohnmächtigen, der Gott die Bahn ins kraftvolle Leben bricht. Und das nicht ohne Kreuz und Leid.

Manchen fehlt schlicht die Kraft, und sie haben das Gefühl, es wird immer mehr von ihnen verlangt. Annette Kurschus EKD-Ratsvorsitzende

Wenn man Umfragen trauen darf, ist es derzeit nicht gut um die Hoffnungen der Deutschen bestellt, auch das Vertrauen in Demokratie und demokratische Institutionen sinkt. Wie nehmen Sie die aktuelle Stimmungslage wahr?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicher hat die dauerhafte Krisenlage in den vergangenen drei Jahren dazu beigetragen, dass Menschen ermüdet sind. Manchen fehlt schlicht die Kraft, und sie haben das Gefühl, es wird immer mehr von ihnen verlangt. Das führt häufiger zu Gereiztheit und emotionalisierten Debatten.

Ist die Gesellschaft an der Belastungsgrenze?

So weit würde ich nicht gehen, auch wenn es vielleicht auf den einen oder anderen zutrifft. Ich beobachte mit Sorge, dass der Toleranzpegel bei vielen Menschen sinkt. Am Beispiel der Auseinandersetzungen um den gendergerechten Gebrauch von Sprache kann man das sehen. Hierbei geht es um das berechtigte Interesse von Personen, Sprache dürfe sie nicht ausschließen. Manche können dieses Anliegen noch nicht einmal anhören, sie müssen es sofort niedermachen. Das tut unserer Gesellschaft nicht gut. Hier sehe ich auch eine Aufgabe für uns als Kirche.

Ähnliche Debatten gibt es über den russischen Krieg in der Ukraine. Margot Käßmann, eine Ihrer Amtsvorgängerinnen, gehört zu den Mitunterzeichnern einer aktuellen „Friedensinitiative aus der Mitte der Gesellschaft“, die erneut zum Waffenstillstand und Verhandlungen aufruft. Ist das naiv, wie einige meinen?

Den Ruf nach Verhandlungen halte ich grundsätzlich nicht für naiv. Es wird sie irgendwann auch geben. Verhandlungen dürfen jedoch nicht auf Kosten derer gehen, die angegriffen wurden. Wir stehen an der Seite der Ukrainer, die natürlich nicht hinnehmen können, dass sie auf Teile ihres Territoriums verzichten sollen. Jetzt das militärisch Notwendige zu tun und gleichzeitig Gespräche über eine Waffenruhe zu suchen, das schließt sich gegenseitig nicht aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Viele Deutsche fürchten, dass die Aggression ins restliche Europa übergreift. Wie lange sollte der Westen Kriegsgeräte, Waffen und Munition nach Kiew liefern?

Keine Waffe kann allein den Frieden schaffen. Die Ukrainer verteidigen mit ihnen ihr nacktes Leben, ihre Würde und ihre Freiheit gegen die russischen Angriffe. Und zugleich sind Waffen eben Instrumente, die töten, auch jede Verteidigungswaffe. Deswegen ist jeder Tag, an dem die Waffen sprechen, einer zu viel. Doch Verhandlungen mit Putin sind gegenwärtig illusorisch. Es ist eine internationale Aufgabe, Augenmaß zu wahren, damit der Krieg nicht übergreift, und die Bereitschaft zu Verhandlungen.

Mehr zum Thema Wegen Schmerzgriffen Letzte Generation vergleicht Vorgehen der deutschen Polizei mit Folter

ngen steigt. Das wird nicht ohne, aber auch nicht allein mit Waffen gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hat der Pazifismus ausgedient?

Auf keinen Fall. Der Pazifismus ist von der Grundidee konsequent am Evangelium orientiert. Allerdings gerät ein radikaler Pazifismus, der auf jegliche Waffe verzichtet, gegenwärtig an seine Grenzen. Den haben wir aber kirchlicherseits auch nicht vertreten. Unsere Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007 sagt, dass Waffengewalt als letztes Mittel zum Schutz von Menschen und zur Erhaltung des Rechts notwendig sein kann. Dennoch weiß jeder, der in der Spur Jesu unterwegs ist, dass Gewalt keine Lösung ist. Übrigens sagt Jesus auch: Du sollst deine Mitmenschen, die in Not geraten und unter die Räuber und Verbrecher fallen, nicht im Stich lassen und ihnen der oder die Nächste sein. Derzeit sind wir für die Ukrainer die Nächsten.

Städte und Gemeinden, aber auch kirchliche Einrichtungen haben viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt ist die Zahl der Unterbringungen auf Rekordniveau, die Kommunen stöhnen. Steuern wir auf eine Krise wie 2015 zu?

Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Der Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine klappt auch deshalb so gut, weil wir aus den Erfahrungen 2015 gelernt und entsprechende Strukturen geschaffen haben, auf die wir nun als Gesellschaft zurückgreifen konnten. Wir sollten diesen Schwung nutzen, auch Menschen aus anderen Regionen dieser Erde so positiv aufzunehmen. Die Kommunen brauchen dafür die finanzielle Unterstützung des Bundes. Wir dürfen uns nichts vormachen: Migration und Flucht werden auf Dauer Themen für uns bleiben. Das liegt nicht allein an Kriegen, sondern auch an der Klimakrise.

Wir tun auf dem Mittelmeer das, was eigentlich staatliche Aufgabe wäre. Annette Kurschus EKD-Ratsvorsitzende

Die EKD unterstützt im Bündnis United4Rescue die private Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Es wird immer komplizierter, Häfen zu finden, die Gekenterte aufnehmen. Welchen Einfluss hat das auf Ihr Engagement?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir helfen noch entschlossener. Wir tun auf dem Mittelmeer das, was eigentlich staatliche Aufgabe wäre. Damit können wir frühestens dann aufhören, wenn sich europäische Staaten dazu bereit erklären, ihrerseits diese Aufgabe zu übernehmen und alles zu tun, um Menschen, die sich aus Not und Verzweiflung auf diesen Weg begeben, vor dem sicheren Tod zu bewahren.

Die evangelische Kirche ist bei den Mitgliederzahlen unter die 20-Millionen-Marke gerutscht. 380.000 Menschen haben letztes Jahr ihren Austritt erklärt. Warum bietet die Kirche offensichtlich keinen Halt mehr?

Kirchenmitgliedschaft und Glaube sind nicht eins. Dass wir Mitglieder verlieren, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich immer weniger Menschen für den christlichen Glauben interessieren. Das merken wir etwa bei der großen Nachfrage nach Seelsorgeangeboten. Unsere Kirche befindet sich in einem großen Umgestaltungsprozess. Sie braucht neue Formen, um ein Ort zu bleiben, an dem Menschen Kraft und Hoffnung schöpfen können. Es geht dabei nicht darum, die Entwicklung umzudrehen. Das funktioniert nicht. Also: Erkennbar bei unseren Inhalten bleiben, neue Formen wagen, Abschied nehmen von manchem, was immer weniger zum Lebensstil der heutigen Menschen passt. Wir denken intensiv über verbindliche Formen der Mitgliedschaft nach, die es meiner Ansicht nach braucht.

Meinen Sie so etwas wie einen Fünfjahresvertrag mit der Kirche?

Wenn wir unseren kirchlichen Auftrag in der Gesellschaft weiterhin mit Kraft und Qualität wahrnehmen wollen, sind wir auf ein geregeltes Finanzierungssystem angewiesen. Die Kirchensteuer halte ich für gerecht und gut durchführbar. Jedes Mitglied zahlt entsprechend seines Einkommens. Das überfordert niemanden, sichert aber eine gewisse Grundarbeit, die Kirche in unserer Gesellschaft leistet. Ich nenne das verbindliches Dabeisein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). © Quelle: privat

Die EKD benötigte einen Neuanlauf für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche. Schafft es die Kirche jetzt, hier zusammen mit Betroffenen eigene Standards zu setzen, so wie es ihr beim sozialen Engagement, der Asyl- und Flüchtlingshilfe, sowie der Seenotrettung gelingt?

Das muss uns gelingen! Das sind wir den Betroffenen schuldig. Es handelt sich hier um Straftaten und Verbrechen, die im Raum der Kirche verübt wurden und niemals hätten geschehen dürfen. Das neu geschaffene Beteiligungsforum stellt sicher, dass die Betroffenen in jede Entscheidung, die diese Thematik betrifft, von Grund auf und von Anfang an einbezogen sind. Ich bin überzeugt, das ist ein entscheidender Fortschritt. Uns allen muss aber klar sein, dass das Thema Sexualisierte Gewalt und deren Aufarbeitung nie abgeschlossen sein wird. Darum ist hier höchste Professionalität wichtig.

Die Kirchen streiten schon lange für Klima- und Umweltschutz. Die Klimadaten legen größere Eile nahe. Wird die Politik diesem Anspruch gerecht?

Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die gesamte Menschheit. Mit einem Verbrenner-Aus oder der Umrüstung von Heizungen allein werden wir das Ruder zwar nicht herumreißen können. Aber die Debatten darüber können dazu helfen, den Menschen die Dringlichkeit dieser Frage deutlich zu machen. Verbote, so unumgänglich sie hier und da sind, erzeugen meistens zunächst Widerspruch. Auch der ist wichtig, um nicht zu vergessen, dass mit dem Klimaschutz auch Gerechtigkeits- und Freiheitsfragen zusammenhängen.

Die Menschen dürfen nicht überlastet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, damit muss sich die Politik gegenwärtig beschäftigen. Zugleich geht es um das Leben unserer Kinder und Kindeskinder. Wenn wir es weltweit immer nur noch mit Flutkatastrophen, Hitzekatastrophen, Sturmkatastrophen und anderen Naturkatastrophen zu tun haben – welche Folgen hätte das dann für die Demokratien? Welche Handlungsspielräume gibt es dann noch? Letztlich steht also nichts weniger als die freiheitliche Demokratie für die nachfolgenden Generation auf dem Spiel. Darum tut die Politik gut daran, alle Sorgfalt in die Klimapolitik zu stecken.

Dass man von Staaten, die die Menschenrechte mit Füßen treten, Rohstoffe bezieht oder mit ihnen auf lange Sicht Verträge schließt, darf nicht unkritisch hingenommen werden. Annette Kurschus EKD-Ratsvorsitzende

Ist es da redlich, sich Energierohstoffe in Ländern wie Katar zu beschaffen?

Nein, auf Dauer halte ich das nicht für redlich. Dass man von Staaten, die die Menschenrechte mit Füßen treten, Rohstoffe bezieht oder mit ihnen auf lange Sicht Verträge schließt, darf nicht unkritisch hingenommen werden. Das sind vorübergehende Notlösungen. Langfristig müssen wir unseren Energiebedarf drastisch senken und selber für ihn aufkommen.

Haben Sie Verständnis dafür, dass sich ein Teil der Klimaschützer radikalisiert, sich an Straßen festklebt oder sich Schlachten mit der Polizei liefert?

Menschen, die sich auf Straßen festkleben, machen in drastischer Weise auf die bedrohliche Lage des Klimas aufmerksam. Leider wird in der Regel mehr über die widerrechtlichen Aktionen des Festklebens gestritten als über die Ziele der Aktivistinnen und Aktivisten nachgedacht. Deshalb halte ich diese Mittel des Protests für wenig zielführend. Einen Appell richte ich jedoch auch in die umgekehrte Richtung: Manche Politiker und Politikerinnen kleben gewissermaßen beim Einlösen ihrer gegebenen Versprechen fest und betonen immer nur, was nicht geht. Dabei sind sie in der Pflicht, alles dafür tun, um vereinbarte Klimaziele zu erreichen. Dies fordern die jungen Menschen zu Recht ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich auf der Neuen Kantstraße in Berlin auf einer Kreuzung festgeklebt. Die Polizei sichert den Bereich, während eine Polizistin begonnen hat, die Aktivisten von der Straße zu lösen. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Die Kindergrundsicherung droht in der Koalition auf der Prioritätenliste gegenüber dem Klimaschutz abzurutschen. Sehen Sie da eine politische Schieflage?

Es ist kontraproduktiv, die Anliegen gegeneinander auszuspielen. Beide sind dringlich. Ich habe aber den Eindruck, wir sollten hier sehr wachsam sein. Kinderarmut ist eines der gravierendsten Probleme in unserer Gesellschaft. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist davon bedroht. Wir wissen, dass Kinder, die in Armut leben, oft eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben, an Bildungsangeboten nicht teilnehmen können. Sie bleiben von vielen gesellschaftlichen Prozessen und Chancen der Weiterentwicklung ausgeschlossen. Das zieht sich dann durch einen ganzen Lebensweg. Ich bin deshalb sehr dafür, dass wir alles tun, um eine Kindergrundsicherung zu erreichen, die diesen Namen verdient.

Wie ist das alles finanziell zu schaffen – die Munition für die Ukraine, der Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung?

Wer über Armut redet, muss auch über Reichtum reden. Wir haben viele reiche und überreiche Menschen in unserem Land. Wo bleibt eigentlich deren Geld? Reichtum ist nichts Unanständiges, er ist aber mit Verantwortung verbunden. Wenn das nicht freiwillig gelingt, müsste politisch ein Ansatz gefunden werden, diesen Ausgleich zu schaffen.

„Jetzt ist die Zeit“ lautet das Motto des Evangelischen Kirchentags im Juni in Nürnberg. Wofür? Was meinen Sie?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt ist die Zeit zu hoffen, dass es jederzeit – auch jetzt! – unerwartet ganz anders werden kann. Gegenwärtig nehme ich in vielen Bereichen eine Art Endzeitstimmung wahr: Es geht zu Ende mit der Art, wie wir gewohnt sind zu leben. Es geht zu Ende mit den natürlichen Lebensgrundlagen. Es geht zu Ende mit unserem Wohlstand. Es geht zu Ende mit der Sicherheit, wir könnten in Europa in Frieden leben. Viele haben das Gefühl, es wird nie wieder gut. Ostern lässt mich hoffen: Auch in aussichtslosester Lage kann sich das Blatt noch einmal wenden. Weil Gottes Kraft stärker ist als unsere menschlichen Möglichkeiten. Deshalb ist jeder Einsatz, der sich bedrohlichen Todesmächten und lähmenden Endzeitstimmungen entgegenstellt, sinnvoll. Diese Gewissheit gibt mir Kraft, dem Leben zu trauen und nicht aufzugeben.