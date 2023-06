EVP-Chef Weber: Bundespolizei soll Flüchtlinge im Mittelmeer retten

Kostenfrei bis 14:38 Uhr lesen

Baltops 2023

Am Montag steht für den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Besuch bei der Marine an. Er wird beim Großmanöver Baltops in der westlichen Ostsee erwartet. Im Blick hat er dabei moderne Fregatten wie die „Alvaro de Bazan“ aus Spanien. Rund 200 Crewmitglieder bereiten sich derzeit in Kiel auf ihren Einsatz vor. Was diese Schiffe auszeichnet und warum sie für die deutsche Marine interessant sind.