Ex-Bundespräsident über Altkanzler

„Traurig“ und „unerträglich“: Gauck kritisiert Schröder‘s Russland-Verbindungen

In einem Interview hat der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck scharfe Kritik an Gerhard Schröder geübt. Der Altkanzler habe sich von „Russland in Dienst nehmen“ lassen, dies sei „unerträglich“, sagte Gauck. „Wenn ich an die Figur von Gerhard Schröder denke, macht mich das traurig.“