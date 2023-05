Ex-Erotikstar zieht für die FDP ins Kommunalparlament ein

Elmshorn. Wahlsieg für Annina Ucatis-Semmelhaack: Der Ex-Erotikstar ist bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein für die FDP in das Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn (Kreis Pinneberg) eingezogen. Sie kandidierte für den Listenplatz 2. Es ist ihr erstes offizielles politisches Mandat.

„Freue mich sehr darauf, politische Verantwortung übernehmen zu dürfen”

„Mit einem Ergebnis von 10,4 Prozent war die FDP Elmshorn überdurchschnittlich erfolgreich. Ich freue mich sehr darauf, zukünftig politische Verantwortung übernehmen zu dürfen. Die wachsende Stadt Elmshorn hat viele Herausforderungen und Potenziale, die wir in einem großen und motivierten Team mit liberalen Lösungen gestalten werden“, erklärte sie. Elmshorn ist mit mehr als 52.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von etwa 120.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt des nördlichsten Bundeslandes.

In der Welt der Promis ist die 47-Jährige schon länger bekannt. In den 2000er-Jahren war sie als Moderatorin und Partysängerin aktiv. 2008 nahm sie an der Reality-TV-Sendung „Big Brother” teil. Unter dem Namen Annina Ucatis machte sie sich zudem als Pornosternchen einen Namen. Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an.

2021 ist sie nach eigenen Angaben in die FDP eingetreten, wo sie ihren aktuellen Lebenspartner, den Barther FDP-Mann Hagen Reinhold, über das Empowerment-Programm der FDP-nahen Friedrich-Nauman-Stiftung kennengelernt habe. Bei Instagram schrieb Semmelhaack damals, sie habe sich bei Reinhold und seinem Team „sehr wohlgefühlt“.

Zu Reinhold selbst häuften sich zwischenzeitlich die Schlagzeilen. Grund dafür war der wochenlange Rosenkieg mit seiner Ex-Partnerin, Karoline Preisler (FDP). Die 51-Jährige hatte behauptet, ihr damaliger Lebensgefährte hätte sie für den Pornostar verlassen. Der Bundestagsabgeordnete selbst aber dementierte die Vorwürfe. „Ich habe mich vor vielen Monaten von meiner Partnerin getrennt. Das war ein schwerer Prozess nach einer so langen Beziehung, aber vor der Zeit, als Annina und ich zusammengekommen sind“, sagte er.

Paar feiert gemeinsam

Seine neue Liebe unterstützt er tatkräftig. Auch beim Wahlkampf wich er nicht von ihrer Seite. Er sei stolz. Gemeinsam wurde der Sieg am Sonntagabend auf der großen Wahlparty der FDP im Café Vormstegen in Elmshorn gefeiert, ein paar zärtliche Küsse mit inbegriffen.

„Danke für die 10,4 Prozent in Elmshorn“, schreibt Ucatis-Semmelhaack auf ihrer Seite der Plattform Instagram. „Genauso motiviert wie die letzten Wochen gehen wir jetzt mit einem starken Team an die Arbeit.“

