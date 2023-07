Korruptionsskandal: Ex-Finanzminister an USA ausgeliefert

Johannesburg. Nach fast fünf Jahren in Haft in Südafrika ist der mosambikanische Ex-Finanzminister Manuel Chang für einen Prozess um einen milliardenschweren Korruptionsskandal an die USA überstellt worden. Die Auslieferung Changs sei am Mittwoch mit Erfolg umgesetzt worden, teilte das südafrikanische Verteidigungsministerium mit. Am Donnerstag soll vor einem Bezirksgericht im New Yorker Bezirk Brooklyn die Anklage gegen Chang verlesen werden.

Damit endet sein jahrelanger Kampf gegen Bemühungen der amerikanischen Justiz, ihm in den USA den Prozess zu machen. Chang hatte sich vergeblich dafür eingesetzt, in sein Heimatland überstellt zu werden, wo er aus Sicht von Rechtsexperten aber mit Milde hätten rechnen können.

Chang soll Bestechungsgelder in Höhe von bis zu 17 Millionen Dollar angenommen haben

Chang stand von 2005 bis 2015 an der Spitze des Finanzministeriums von Mosambik. Er soll laut Anklage Bestechungsgelder in Höhe von bis zu 17 Millionen Dollar angenommen haben. Das Geld floss demnach im Rahmen eines Programms, durch das sich staatliche Unternehmen in dem Land im Südosten Afrikas Kredite im Gesamtwert von zwei Milliarden Dollar von ausländischen Banken und Kapitalgebern sichern sollten. Die Darlehen waren für den Kauf von Fischkuttern, Patrouillenbooten und anderen Ressourcen gedacht, die der mosambikanischen Fischerei zugute kommen sollten.

Doch landete das Geld nach Angaben US-Bundesstaatsanwälten nicht dort, wo es hinsollte. Es sei stattdessen durch Schmiergelder und andere korrupte Machenschaften veruntreut worden. Der Skandal führte in Mosambik sogar zu einer Finanzkrise, als der Internationale Währungsfonds dem Land nach der Enthüllung des Schuldenskandals die Unterstützung entzog. Chang wurde 2018 auf einen US-Haftbefehl hin in Johannesburg in Gewahrsam genommen. Nach US-Angaben waren durch das Komplott amerikanische und internationale Investoren um ihr Geld gebracht worden.

Chang hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Doch erklärte sein Anwalt Adam Ford, sein Mandant freue sich auf seinen Prozess in den USA und erwarte, vollständig entlastet zu werden.

RND/AP