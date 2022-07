Ex-Putin-Berater liegt auf Intensivstation eines europäischen Krankenhauses

Anatoli Tschubais, damaliger Leiter der staatlichen russischen Beteiligungsgesellschaft Rusnano, während eines Nanotechnologie-Forums in Moskau. (Archivbild)

Anatoli Tschubais ist in Russland durch verschiedene politische Ämter sehr bekannt. Zuletzt war er als Sonderbeauftragter für Beziehungen zu internationalen Organisationen einer der engsten Berater Wladimir Putins – bis er nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine zurücktrat. Nun liegt Tschubais in Europa auf der Intensivstation eines Krankenhauses.