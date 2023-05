Ex-Schachweltmeister Kasparow: KGB hat Drohnen-Vorfall nicht inszeniert

Botschafter der Ukraine

Makeiev sieht Deutschland in Führungsrolle beim Wiederaufbau der Ukraine

Der Botschafter der Ukraine sagte am Donnerstag, es würde ihn freuen, wenn sich deutsche Unternehmen aktiv am Wiederaufbau beteiligen würden. Der Diplomat hatte nach seinem Antrittsbesuch in Potsdam Station an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder) gemacht und Fragen von Studierenden beantwortet.