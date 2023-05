Ex-Trash-TV-Sternchen Annina Semmelhaack im Kommunalwahlkampf: Sie meint es ernst

Es gibt da ein paar Schlagwörter, ohne die offenbar kein Text über Annina Semmelhaack auskommt. Und nein, auch dieser macht da keine Ausnahme, deshalb direkt zu Beginn die unvermeidlichen Buzzwords aus Semmelhaacks Vergangenheit im Schnelldurchlauf: Promiluder, Trash-TV, Porno, „Big Brother“, Ballermann. Annina Semmelhaack, damals noch Annina Ucatis, war um die und nach der Jahrtausendwende eine Frau aus Schlagzeilen und Silikon.

Und jetzt, im Mai 2023, ist sie eine Frau im Wahlkampf. Freitagnachmittag, Elmshorn, Endspurt, Sonntag wird gewählt in Schleswig-Holstein. Semmelhaack, 47, hat sich vor einem Supermarkt in der 53.000-Einwohner-Stadt aus dem Hamburger Einzugsgebiet aufgebaut, spricht jeden an, der es nicht rechtzeitig mit dem Einkaufswagen an ihr vorbei schafft. „Sonntag ist Kommunalwahl“, sagt sie. Wissen die meisten hier, aber es nützt ja nichts, man muss dranbleiben, Wahlkampf ist hart. Härter als Pornodreh, so schrieb es gerade die „Bild“, und da sind wir wieder in der Vergangenheit.

Semmelhaack, Listenplatz zwei bei der FDP für die Wahl des Stadtverordnetenkollegiums, Listenplatz fünf für den Kreistag Pinneberg, kämpft um jede Stimme – und nebenbei auch ein bisschen um die Deutungshoheit ihrer selbst. „Es wirkt in den Medien manchmal so“, sagt sie, „als wäre ich von der Erotik in die FDP gestolpert.“ Dabei sei sie seit einem Jahrzehnt Unternehmerin, habe sich hier etwas aufgebaut im Immobilienbusiness, nebenbei viel für die Stadt getan. „Still und heimlich“, so sagt sie das.

Mit der Stille ist es aber seit einiger Zeit vorbei, ihre Kandidatur für die Kommunalwahl produziert seit Wochen Schlagzeilen, ein bisschen wie früher. Warum das so ist, das weiß auch Annina Semmelhaack, mit ihrer politischen Agenda oder der überragenden bundesweiten Bedeutung Elmshorns hat es jedenfalls wenig zu tun. „Wir würden heute hier nicht sitzen, wenn ich diese Vergangenheit nicht hätte“, sagt sie, die 2021 in die FDP eingetreten ist. Auch bei dieser Entscheidung trafen Geschichte und Gegenwart aufeinander: „Die Liberalen stellen das Individuum in den Vordergrund. Ich bin ja auch sehr selbstbestimmt durch mein Leben gegangen, wenn man einen Blick in meine Vita wirft.“

Mit Harald Schmidt fing es an, mit Pornodrehs und Ballermann ging es zu Ende

Ende der 1990er-Jahre begann ihre erste Karriere, die in der öffentlichen Wahrnehmung die zweite noch immer überlagert. Mit Anfang 20 ging es los mit ersten Fotoshootings, schnell entdeckte sie das Privatfernsehen, in der Harald-Schmidt-Show trat sie anfänglich auf, bei „Veronas Welt“, moderiert von Verona Pooth, damals noch Feldbusch. „Das hat dann so eine eigene Dynamik angenommen“, sagt Semmelhaack.

Ihre Brüste wurden größer, die neuen Haussender nach den ersten Jobs ein paar Nummern kleiner: 9 Live und RTL II, das war der Kosmos, in dem die heute Semmelhaack heißende Ucatis – der neue Name wird gleich noch wichtig – fortan schwebte. Klassisches Trash-TV-Terrain mit geschlossener Verwertungskette, man wird durch sämtliche Formate gescheucht, am Ende ist man dann noch als Lachnummer für Quote gut: RTL listete sie in der Ranking-Show „Die 10“ als einen der „peinlichsten Möchtegernpromis“.

Annina Semmelhaack im Wahlkampf für die FDP in Schleswig-Holstein. © Quelle: Marco Nehmer

Wobei Semmelhaack da etwas klarstellen will. Sie habe das alles zu keinem Zeitpunkt forciert, sagt sie. „Ich habe mich nie irgendwo beworben. Außer fürs Erotikbusiness.“ Ein bemerkenswerter Move damals, Semmelhaack drehte fortan Pornos. Fürs Fernsehen zog sie derweil ins „Big Brother“-Haus, machte natürlich auch da Schlagzeilen, hatte Sex mit einem Mitbewohner. Annina Ucatis schien zu ihrem eigenen Klischee zu werden, zündete mit der fast schon logischen Ballermann-Karriere dann auch noch die letzte Brennstufe. Auftritte im Bierkönig und im Oberbayern auf Mallorca. „Ich bin wöchentlich auf die Bühne gegangen in dem Wissen, dass da nicht wirklich Talent hintersteckt“, sagt sie heute lachend. „Man hat mich nie ausgebuht. Aber es war trotzdem gut, dass es dann irgendwann vorbei war.“

Profitiert sie unternehmerisch vom Namen ihres Ex-Manns?

Es endete, als sie ihm begegnete: Theodor Semmelhaack. Einem Mann, in dessen Kontext man häufig Begriffen wie „Baulöwe“ oder „Immobilienmagnat“ begegnet. Semmelhaack, der millionenschwere Unternehmer, und sie, das blonde Starlett, für die Presse war ihre Liebe natürlich ein gefundenes Fressen. Als die beiden 2013 in Las Vegas heirateten, schrieb die „Bild“: „Sie hat den Vorbau, er die Häuser.“ Es war das Zeitalter des ungenierten Sexismus, nur zehn Jahre her, aber doch gefühlt zwei Ewigkeiten.

Semmelhaack ließ die Ucatis hinter sich, zumindest die öffentliche, wirkte fortan in Semmelhaacks Elmshorner Immobilienimperium mit. Immobilienkauffrau, das hatte sie einst gelernt, jetzt fand sie endlich ihre berufliche Bestimmung. 2014 gründete Semmelhaack ihr erstes eigenes Unternehmen, die Holsteiner Grund & Boden GmbH. Seit Dezember 2022 ist mit Semmelhaack Homes ein weiteres im Handelsregister vermerkt.

Dabei ist sie von Theodor Semmelhaack längst getrennt, seit April sind die beiden geschieden. Seinen Namen hat sie behalten. Macht da jemand etwa Geschäfte mit der Marke Semmelhaack? „Wenn ich sagen würde, dass ich davon nicht profitiere, dann würde ich diese Frage nicht ehrlich beantworten“, sagt Annina Semmelhaack. Sie habe im Unternehmen ihres Ex-Mannes aber auch viel vorangebracht, man sei „freundschaftlich auseinandergegangen“, so legitimiert sie das.

Am Ende sind es sowieso eher andere Sachen, die die Öffentlichkeit interessieren, die alten Geschichten von damals. Und Semmelhaack nimmt Presseanfragen gerne an. Mancher legt ihr das als Masche aus, um Reichweite zu erzeugen, Semmelhaack aber winkt ab: „Ich hätte Ihre Anfrage auch ablehnen können. Aber ich habe aus einem bestimmten Grund zugesagt – um mit Vorurteilen aufzuräumen.“ Vorurteile ihr, aber auch anderen gegenüber. Menschen, „die diese Power vielleicht nicht haben“.

Annina Semmelhaack hat diese Kraft, sie hält das aus, akzeptiert, dass ihre Vita jenseits der Norm im Wahlkampf für die FDP immer wieder Thema ist. Nur manchmal täten ihr Dinge weh, die geschrieben werden, sie deutet da dezent auf Unwahrheiten in der Berichterstattung zu ihrer neuen Liebe. Seit vergangenem Jahr ist Semmelhaack mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold liiert, die beiden hatten sich während ihrer Teilnahme am Empowerment-Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung kennengelernt, er war ihr Mentor. Dann knisterte es. „Wie das im Leben manchmal so läuft“, sagt Semmelhaack.

FDP-Politiker Hagen Reinhold aus Barth und Ex-Pornostar Annina Semmelhaack zeigen offen ihre Liebe. © Quelle: Frank Söllner

Zurück zum Elmshorner Supermarkt. Annina Semmelhaack, weiße Bluse, cremefarbener Blazer, blaue Jeans, gibt alles für ihren Traum vom Einzug in die Stadtvertretung, vielleicht reicht es sogar für den Kreistag. Sie will etwas bewegen, das Thema Bauen liegt ihr am Herzen, natürlich, aber auch die medizinische Grundversorgung treibt sie um. Das Elmshorner Krankenhaus soll mit dem Pinneberger Klinikum zusammengelegt werden, dorthin abwandern. „Das ist ein Rückschritt“, sagt sie, und deshalb tritt sie jetzt nach vorn, verteilt Flyer um Flyer. Der Mann vom Erdbeerstand passt währenddessen auf ihre Tasche auf, Semmelhaack muss dafür mit Rammstein aus dem Radio leben, die kleine Verkaufshütte bebt. Kommunalwahlkampf ist manchmal merkwürdig bis ans Äußerste.

„Manchmal denke ich, ich habe mich weiterentwickelt, einige andere aber sind stehengeblieben“

Aber mit Widerständen kann sie um, auch als plötzlich ein vermeintlicher Nichtwähler vor ihr steht. Ändert sich eh nichts, sagt er. Die Reichen sollten viel höher besteuert werden, sagt er. Und dafür stehe die FDP ja nun wirklich nicht, sagt er. Aber Semmelhaack setzt nach, verwickelt ihn in ein Gespräch, fast fünf Minuten unterhalten sich die beiden. „Hauptsache, Sie gehen überhaupt wählen“, sagt sie. „Das ist wichtig.“ Okay, okay, sagt der Mittdreißiger am Ende fast weichgekocht, ich wähle. Und zwar Annina Semmelhaack. Wieder eine Stimme mehr für das große Ziel.

Porno war gestern. Jetzt ist Politik. Dass zwischen diesen beiden Polen Jahre des Wandels lagen, der persönlichen Veränderung, der normale Lauf des Lebens eben, das kommt ihr bei der Betrachtung häufig zu kurz. „Manchmal denke ich“, sagt Semmelhaack, „ich habe mich weiterentwickelt, einige andere aber sind stehengeblieben.“ Diejenigen, die sie allzu gerne auf ihr altes Image reduzieren. Deren Problem, nicht ihres, sagt sie. „Ich bin die, die ich bin.“