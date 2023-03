Witz über „Mutterschaftsurlaub“ von US-Verkehrsminister: Ex-Vize Pence verteidigt sich

Keene. Der frühere Vizepräsident der USA, Mike Pence, hat einen teils als homophob wahrgenommenen Witz über Verkehrsminister Pete Buttigieg verteidigt. Nach einem Abendessen der republikanischen Partei in New Hampshire am Donnerstag wies er Kritik an seiner Wortwahl zurück und warf stattdessen Buttigieg vor, keinen Spaß zu verstehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich nehme das einfach nicht hin, wenn es gegen meine Familie geht. Chasten Buttigieg

Das Treffen, bei dem seine Worte gefallen seien, sei so: Er habe eine Menge Witze einstecken müssen und habe selbst eine Reihe Witze über Demokraten und Republikaner gemacht. Das einzige, was ihm klar werde, sei, dass Buttigieg nicht nur seinen Job nicht beherrsche, sondern auch keinen Spaß verstehe.

Pence hatte bei einem Essen für Journalisten und Politiker am Samstag gesagt, der Minister habe „Mutterschaftsurlaub“ genommen, nachdem er und sein Ehemann neugeborene Zwillinge adoptiert hätten. „Pete ist die einzige Person in der Geschichte der Menschheit, die ein Kind bekommt und alle anderen bekommen postpartale Depressionen“, sagte Pence bei dem Treffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mann des Ministers äußert sich in TV-Sendung

Chasten Buttigieg, der Mann des Ministers, wurde in der Sendung „The View“ des Senders ABC gefragt, ob ihn Pence anschließend kontaktiert habe. Seit Pence sich über seine Familie lustig gemacht habe, habe er nichts von ihm gehört und erwarte auch nicht, dass sich das ändere, antwortete er. Er werde den Ex-Vizepräsidenten jedoch weiterhin zur Verantwortung ziehen. Die Äußerungen seien Teil eines breiteren Trends, Familien zu attackieren.

Er habe die Stimme erhoben, weil es eine Pflicht sei, Menschen in solchen Fällen zur Rechenschaft zu ziehen, „insbesondere wenn es misogyn ist, besonders wenn es homophob ist. Und ich nehme das einfach nicht hin, wenn es gegen meine Familie geht. Und ich denke nicht, dass irgendjemand anders das tun würde, besonders, wenn man ein sehr kleines, medizinisch zerbrechliches Kind ins Spiel bringt“, sagte er.

RND/AP