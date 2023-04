﻿Exklusive Umfrage: 85 Prozent glauben, dass Schüler nicht gut genug auf das Leben vorbereitet werden

Berlin. Rund 630.000 junge Menschen, die 2021 weder die Schule besuchten noch in einer Ausbildung waren oder einen Job hatten; fast 50.000 Jugendliche, die jährlich die Schule ohne Abschluss verlassen; eins von fünf Kindern, das beim Übergang in die weiterführende Schule über keine ausreichenden Kompetenzen in Deutsch oder Mathematik verfügt – das ist nur eine kleine Auswahl von ernüchternden Zahlen, die belegen, wie schlecht es um die Bildung in Deutschland bestellt ist. Zehntausende marode Schulgebäude sowie ein akuter Lehrermangel kommen hinzu.

Mitunter gibt es eine Diskrepanz zwischen objektiven Daten und der öffentlichen Wahrnehmung eines Problems. Doch beim Thema Bildung decken sich die Ansichten der Bevölkerung mit den Befunden aus der Statistik. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

13 Prozent glauben, dass Jugendliche in den Schulen gut aufs Leben vorbereitet werden

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, was die Menschen vom Bildungssystem halten: So gut wie nichts. Lediglich 13 Prozent der Bundesbürger haben den Eindruck, dass die Schüler in Deutschland durch die Schulen ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet und mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet werden. Die große Mehrheit von 85 Prozent der Bundesbürger glaubt das nicht.

Als eine Ursache des schlechten deutschen Bildungssystems dürften die meisten Bundesbürger Geldmangel sehen, jedenfalls halten 77 Prozent der Befragten die finanzielle Ausstattung der Schulen für unzureichend. Das bemängeln SPD‑Anhänger am stärksten (83 Prozent) und AfD‑Anhänger am wenigsten (73).

Während die für die Bildung zuständigen Kultusminister der Länder nicht so gern über eine Krise sprechen, redet wenigstens Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) inzwischen Klartext. Die Misere habe sich über Jahre aufgebaut, die Schulschließungen während der Corona-Pandemie hätten die Bildungs­krise aber noch verstärkt.

Ministerium: „Besonders betroffen sind Kinder aus sozial benach­teiligten Familien“

„Besonders betroffen sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien“, heißt es in einem Thesenpapier der Ministerin. „Ein Weiter-so darf es nicht geben“, fordert die FDP‑Politikerin darin. Denn in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland sei gute Bildung die wichtigste Grundlage für Wachstum und Wohlstand. Und: „Die soziale Herkunft darf nicht länger über den Bildungserfolg eines Menschen entscheiden“, mahnt die Ministerin.

Dass Lehranstalten nach den Erfahrungen mit dem Fernunterricht während der Pandemiezeit nun „deutlich besser“ auf den digitalen Unterricht vorbereitet sind, denken laut der Umfrage übrigens nur 16 Prozent der Bundesbürger.

Die Eltern von Schulkindern scheinen etwas bessere Erfahrungen gemacht zu haben, sodass ein knappes Viertel von ihnen (23 Prozent) von verbesserter Digitalisierung ausgehen.

Als Stark-Watzinger es aber wagte, mehr Kompetenzen des Bundes in der Bildungspolitik zu fordern, zeigten die Länder ihr umgehend die kalte Schulter. Zu einem von der Ministerin organisierten „Bildungsgipfel“ Mitte März erschien die Mehrheit der Kultusministerinnen und Kultusminister nicht. Dabei hatte Stark-Watzinger zu diesem Zeitpunkt ihre Forderung, der Bund solle zumindest die Verantwortung für die Digitalisierung der Schulen übernehmen, gar nicht wiederholt.

Stark-Watzinger schlug eine Taskforce vor

Sie schlug stattdessen eine „Taskforce Bildung“ vor, in der die „Zusammenarbeit von Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Gesellschaft“ neu gedacht werden solle, wie die Ministerin schwammig formulierte. Wenn Du nicht mehr weiterweißt – so heißt ein Politiker-Bonmot – dann bilde einen Arbeitskreis.

In der eigenen Koalition wird der Vorstoß gleichwohl unterstützt. In der Taskforce müssten neben Vertretern von Bund und Ländern aber auch Kommunen, Vertreter der Zivilgesellschaft und Bildungsforscher mit am Tisch sitzen, fordert der Vorsitzende des Bundestags-Bildungsausschusses, Kai Gehring. „Die Bildungs­forschung weiß zu den Fragen von Integration, Inklusion und Bildungsgerechtigkeit sehr viel, doch ihre Erkenntnisse werden bisher zu wenig genutzt“, sagte der Grünen-Politiker dem RND.

Eine erste Aufgabe für das Gremium sei, konkrete Bildungsziele zu definieren. „Ein Ziel muss sein, dass jeder Viertklässler die Mindeststandards beim Lesen, Schreiben und Rechnen erfüllt“, betonte Gehring mit Blick auf die sinkenden Kompetenzen in dieser Altersklasse. Auch eine Halbierung der Schulabbruchquote müsse als Ziel definiert werden.

„In der Bildungspolitik haben alle erkannt, dass es fünf vor zwölf ist

Sinn mache die Taskforce aber nur, wenn die Beschlüsse für alle verbindlich seien, mahnte der Bildungs­experte. „Die Taskforce wird nur erfolgreich wirken, wenn am Ende ein verbindliches Abkommen steht – wie ein Bildungsstaatsvertrag –, an das sich dann auch tatsächlich alle halten“, betonte Gehring. Er sei optimis­tisch, dass das gelingen könne. „In der Bildungspolitik haben alle erkannt, dass es fünf vor zwölf ist“, so der Bildungsexperte. „Wenn wir nicht beherzt handeln, wächst das Risiko, dass wir durch die Kombination aus Bildungskrise und Fachkräftemangel in massive innenpolitische Probleme hineinschlittern“, warnte der Grünen-Politiker.

Gehring sprach sich zugleich dafür aus, umgehend mehr für die sozial Benachteiligten zu tun. Er forderte, das geplante Startchancen-Programm für die Förderung von Schulen in sozialen Brennpunkten früher als geplant zu starten und zudem mehr Geld zur Verfügung zu stellen. „Wenn die konzeptionelle und politische Einigung steht, sollte sofort losgelegt werden, nicht erst im Herbst kommenden Jahres zum Schuljahr 2024/2025″, sagt er. Das Programm sei nicht zwingend an den Beginn eines Schuljahres gekoppelt, sondern könnte auch stufenweise beginnen, beispielsweise zunächst für Grundschulen.

Das ist die Schulumfrage Die repräsentative Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am 30. und 31. März unter 1.009 Befragten durchgeführt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- 3 Prozentpunkte.

Nach Ansicht des Grünen-Politikers sollten zudem die Mittel des Bundes für das Programm über die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) bisher zugesagte „Bildungsmilliarde“ hinaus erhöht werden. „Der Bund sollte hier noch einmal nachlegen und Investitionen dafür priorisieren“, so Gehring. Die Bundesländer forderte der Ausschussvorsitzende auf, sich in gleicher Höhe wie der Bund zu beteiligen. „Gerechtere Chancen für alle müssen diesem Land mehr wert sein“, mahnte der Bildungsexperte.

