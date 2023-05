Experte: Zivile ukrainische Opfer sind Teil der russischen Strategie

Kiew. Es ist eine „ganz normale“ Nacht in der Region Dnipropetrowsk, die der Regionalgouverneur Serhii Lysak am 2. Mai auf seinem Telegram-Kanal dokumentiert: Bei nächtlichen Raketenangriffen werden 24 Hochhäuser beschädigt, „34 Menschen, darunter fünf Kinder, sind verletzt worden“. Im Bezirk Pawlograd werden außerdem 80 private Wohngebäude, neun Schulen und fünf Geschäfte getroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Wenn die russischen Marschflugkörper den ukrainischen Osten erreichen, haben sie eine bis zu 3000 Kilometer weite Strecke zurückgelegt. Gestartet in Murmansk auf der Halbinsel Kola nördlich des Polarkreises oder in Astrachan am Kaspischen Meer tragen sie ihre totbringende Fracht, eine halbe Tonne Sprengstoff, über mehrere Zeitzonen oder Breitengrade.

Und man fragt sich: Was bringt es Russland, in ukrainischen Städten Plattenbauten, Krankenhäuser und Schulen zu zerstören? Sind das Verzweiflungsaktionen, handelt es sich um strategische Überlegungen oder gar Irrläufer?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt“, ist Mychajlo Podoljak, Berater des Präsidentenbüros, im ukrainischen Fernsehen überzeugt. Er wirft Russland vor, mit den gezielten Raketenangriffen auf Wohngebiete seine Taktik geändert zu haben, um Kiew so zu einer verfrühten Gegenoffensive zu provozieren. Zudem wolle der Kreml offenbar testen, ob die Ukraine in der Lage sei, den eigenen Luftraum zu schützen.

Experte sieht keinen Strategiewechsel

Der Politikwissenschaftler und Sicherheitsforscher Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck sieht dagegen keine neue Strategie, sondern Kontinuität seit Beginn des Krieges: „Ich denke, es gibt auf russischer Seite keinen Strategiewechsel. Vielmehr haben wir im vergangenen Jahr über einen Zeitraum von sieben Monaten gesehen, wie Russland zwar vorrangig militärische Ziele, aber stets auch versucht hat, die Transportinfrastruktur und zivile Einrichtungen mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern systematisch zu zerstören“, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Dass es jetzt offenbar eine längere Pause gab, hatte wohl allein mit der Tatsache zu tun, dass Russland seine begrenzten Arsenale mit Blick auf die drohende Gegenoffensive schonen wollte“, so Mangott.

Die Absicht des russischen Militär ist es, neben der Zerstörung der militärischen Infrastruktur sowie der Transportsysteme auch zivile Einrichtungen zu treffen um die Bevölkerung zu demoralisieren. Gerhard Mangott, Politikwissenschaftler an der Uni Wien

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere russische Raketenangriffe mit zivilen Opfern gegeben. In Uman forderte ein Raketeneinschlag in einem Wohnhaus am Freitag etwa viele Todesopfer. Auch in der Stadt Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk haben russische Marschflugkörper schwere Schäden verursacht und mindestens zwei Menschen getötet. Kiew bestreitet, dass dabei militärische Ziele getroffen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großflächige Raketenangriffe in der Ukraine: Zahlreiche Tote und Verletzte Mehrere Menschen sind allein in der zentralukrainischen Stadt Uman durch den Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses gestorben. © Quelle: Reuters

„Die Absicht des russischen Militärs ist es, auch zivile Einrichtungen zu treffen, um die Bevölkerung zu demoralisieren“, glaubt Mangott. Russland setzt vor allem moderne Marschflugkörper vom Typ Ch-55 und Ch-101 ein, letztgenannter mit Tarnkappentechnik. Deren Bekämpfung ist schwerer, da ihre Präzession ist höher als etwa die der ebenfalls im Einsatz befindlichen ballistischen Raketen (Typ Iskander) oder der Kampfdrohnen aus iranischer Produktion.

Russland hat knapp 80 Prozent seines Vorrats an hochmodernen Waffen aufgebraucht. Vadim Skibitskiy, Ukrainischer Militärgeheimdienst

Bislang hat Russland über 850 Marschflugkörper auf ukrainische Ziele gefeuert. Russland habe knapp 80 Prozent seines Vorrats an hochmodernen Waffen aufgebraucht, behauptete noch im Dezember 2022 Vadim Skibitskiy, stellvertretender Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, in der New York Times. „Die russische Rüstungsindustrie produziert 24 Stunden an sieben Tage der Woche“, sagt indes der Politikwissenschaftler Mangott, „was aber nicht heißt, dass sie den Bedarf, der im Krieg gebraucht wird, auch tatsächlich decken kann“, so der Österreicher zum RND.

„Dass es in den ersten vier Monaten des Jahres einen Rückgang an Bombardierungen ziviler Einrichtungen gegeben hatte, lag nicht am Produktionsrückstand, sondern wohl eher daran, dass die leeren Arsenale aufgefüllt werden mussten. Doch die Nachproduktion hat längst nicht die Geschwindigkeit erreicht, die vom Kreml erwartet wird“, so Mangott. „Weshalb die russischen Militärs ja auch auf System minderer Qualität wie das eigentlich zur Flugabwehr konzipierte S-300-System zurückgreifen, das am Boden eingesetzt keine durchschlagende Wirkung entfalten kann“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am Dienstag rief der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu einen großen Hersteller von Raketen auf, schnellstmöglich die Produktion von Hochpräzisionsraketen zu verdoppeln. Doch geht das so einfach? Kalibr-Marschflugkörper haben Stückkosten von angeblich 6,5 Millionen Dollar. Die Produktionskapazität ist laut einer Analyse des Center for European Policy Analysis auf 120 Stück pro Jahr beschränkt.

Der von Bomberflugzeugen aus eingesetzte Marschflugkörper Ch-101 (AS-23A Kodiak) kostet sogar etwa 13 Millionen Dollar und wird stets vom Wolgadelta bei Astrachan aus gestartet. Größtes Manko der Ch-101: Westliche Dienste haben herausgefunden, dass 60 Prozent der Geschosse ihr Ziel nicht erreichen - was bei diesen Kosten besonders peinlich ist.

Die Produktionsrate der einfacher zu bekämpfenden ballistischen Kurzstreckenrakete Iksander-M soll lediglich bei 50 bis 60 Stück im Jahr liegen, dafür kostet sie „nur“ 3 Millionen Dollar pro Exemplar.

Nur mit westlichen Komponenten funktionsfähig

Es gibt allerdings noch ein weiteres Problem: Bei einer Untersuchung von gegen ukrainische Ziele eingesetzten russischen Marschflugkörpern und ballistischen Raketen stellten Experten der unabhängigen englischen Forschungsgruppe Conflict Armament Research (CAR) in Kiew fest, dass die russische Militärtechnologie tatsächlich nur mit westlichen Komponenten funktioniert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Festgestellt wurde auch, dass trotz der Sanktionen weiterhin westliche Hochtechnologie ihren Weg nach Russland und damit in die Waffen findet, die bislang zum Tod von über 500 ukrainischen Kindern und von über 8000 erwachsenen Zivilpersonen geführt haben.

„Russland ist auch nach monatelangen Sanktionen in der Lage, gesteuerte Waffen herzustellen“, lautet das Fazit der CAR-Experten in einem am 5. Dezember veröffentlichten Bericht. Die Erkenntnisse der CAR-Forscher stimmen mit denen des auf die russische Raketenindustrie spezialisierten polnischen Journalisten Piotr Butowski überein, der anhand des Zifferncodes eines am 15. November über Kiew abgeschossenen Cj-101-Marschflugkörpers feststellte, dieser sei „in diesem Sommer hergestellt“ worden.

Russische Soldaten feuern aus einer 152-mm-Haubitze 2A36 „Giatsint-B“ an einem ungenannten Ort in der Region Donezk im Osten der Ukraine. © Quelle: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Die strategischen Ziele, die Russland mit diesen Bombardierungen erreichen will - Gerhard Mangott hält sie für weitgehend gescheitert. So wie schon im Herbst 2022, als der Kreml als Reaktion auf die Teilzerstörung der Krim-Brücke bei Kertsch begann, die ukrainische Infrastruktur systematisch zu attackieren. „Dabei gelang es ihnen weder, die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch ‚zu bomben‘, noch wurde die Wärme-, Wasser- und Energieversorgung nachhaltig lahmgelegt - sieht man einmal von partiellen Störungen ab. Auch die ukrainische Rüstungsproduktion konnte weitgehend störungsfrei weiterarbeiten“, so Mangott.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es liegt nahe, dass auch die derzeitige Welle von Angriffen ihre Ziele verfehlen wird: Sie werden weder den Zeitpunkt einer ukrainischen Gegenoffensive beeinflussen noch die Ukrainer und Ukrainerinnen demotivieren oder eine neue Massenflucht in Richtung Westen auslösen. Eine schwere Prüfung für die Zivilbevölkerung sind die Attacken aber dennoch.

Mit Material von dpa