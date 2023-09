Expertin zur Katastrophe in Libyen: „Es gab die Warnungen, dass die Dämme repariert werden müssten“

Asma Khalifa ist Aktivistin aus Libyen und Expertin für das Land beim Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) in Hamburg sowie Co-Gründerin des Khalifa Ihler Instituts, einer internationalen Friedensorganisation. Sie dokumentiert von Europa aus das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe, gemeinsam mit Forschern, Aktivisten und Mitarbeitenden der Regierung in Libyen. Für die Initiative koordiniert die Wissenschaftlerin humanitäre Hilfsangebote und Medienanfragen. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet Asma Khalifa vom politischen Streit der beiden Regierungen, die sich in Libyen um die Macht bekämpfen. Von deren Schuld an den Dammbrüchen infolge des Starkregens, die zur Zerstörung der Stadt Darna führten. Und was die Krise für die Zukunft des Landes bedeutet.

Was haben Ihnen die Menschen, mit denen Sie in Libyen in Kontakt sind, gesagt?

Asma Khalifa: Sie sind schockiert, überwältigt und fassungslos. Und es sieht immer noch sehr, sehr düster aus. In den kommenden Tagen, wenn wir mehr über die Geschehnisse wissen, wird sich die Lage weiter verschlechtern. Ich habe Freunde, die ganze Familien verloren haben.

Libyen-Expertin Asma Khalifa dokumentiert das Ausmaß der Hochwasserkatastrophe in Darna. © Quelle: Khalifa Ihler Institut

Welchen Einfluss hat die politische Lage in Libyen auf die aktuelle Katastrophe?

Als die Krise ausbrach, gab es Warnungen. Es gab die Warnungen, dass die Dämme repariert werden müssten. Letztes Jahr wurde eine Studie einer libyschen Universität veröffentlicht, die forderte, dass sie in Ordnung gebracht werden. Der Anti-Korruptionsbericht aus den Jahren 2020/21 zeigte, dass die Regierung tatsächlich Haushaltsmittel für Reparaturen bereitgestellt hatte, die nun verschwunden sind. Und als der schwere Regen und der Sturm zunahmen, sagten die Leute, man solle evakuieren. Doch die Behörden im Westen und Osten des Landes verhängten Ausgangssperren, forderten die Menschen auf, zu Hause zu bleiben, und behandelten den Sturm, als handele es sich um einen weiteren bewaffneten Konflikt.

Was für ein politisches System steckt dahinter?

Seit der Teilung der Macht 2014 werden die Ressourcen missbraucht und für militärische Zwecke eingesetzt, statt für den Wiederaufbau. Dann ist da die endemische Korruption. Wir sprechen hier von Milliarden, die verloren gegangen sind und für die es keine Belege gibt. Und schließlich gibt es eine völlige Straflosigkeit: Regierungen, die nicht regieren können und stattdessen bewaffnete Gruppen einsetzen, um an der Macht zu bleiben.

Wie wirkt sich diese Ausgangslage auf internationale Hilfen für die Flutopfer aus?

Chaos und Verwirrung fasst die Situation zusammen. Seit März gingen die Regierungen im Westen und im Osten verstärkt gegen internationale Organisationen vor. Ärzte ohne Grenzen musste ihr Büro in Tripoli im Juli schließen. Das ist eine Umgebung, in der die Hilfsorganisationen mit so viel Unterdrückung und systematischem Targeting arbeiten. Die internationalen Organisationen berichten aktuell aber nicht, dass sie aus den Städten verbannt werden. Es gibt vereinzelt beunruhigende Nachrichten, dass die Regierung im Osten nicht schnell genug Genehmigungen ausstellen. Doch das Problem ist eher, dass nur noch eine Straße nach Derna führt, die anderen sind von der Flut zerstört. Es muss mehr Aufmerksamkeit auf die Lieferung über das Meer oder per Flugzeug gelegt werden.

Könnten die Reaktionen auf die, wie Sie sagen, vorhersehbaren Dammbrüche eine Zeitenwende in Libyen darstellen?

Ich hoffe, dass etwas dabei herumkommen wird. Aber ich bin wirklich hoffnungslos, was die libysche Regierung angeht. Für sie gibt es nichts, was sie zur Rechenschaft ziehen könnte, außer dem Zorn der Öffentlichkeit, der im Moment sehr groß ist. Die Auswirkungen der Katastrophe auf alle Libyer sind unvorstellbar. Aber die Regierung hat immer noch ein Gewaltmonopol. Das wissen Sie. Wir hatten in den vergangenen Jahren Proteste, wir hatten dieses Jahr Proteste, und sie endeten leider oft mit scharfen Kugeln, sie endeten damit, dass bewaffnete Gruppen kamen und die gesamte Mobilisierung zerschlugen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ohne Druck auf die Regierung etwas ändert.

Wie müsste dieser Druck aussehen?

Wir brauchen eine internationale Untersuchung dieses Vorfalls. Und wir müssen dafür sorgen, dass die internationalen und regionalen Akteure, die diese Regierungen unterstützen, stärker zur Rechenschaft gezogen werden.