In der Nähe des Militärflughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntagmorgen eine Bombe detoniert. Mehrere Menschen seien getötet und verletzt worden, so ein Vertreter der regierenden Taliban.

Taliban-Kämpfer kontrollieren den Ort einer Explosion in der Nähe des Innenministeriums. Bei einer Explosion am Eingang des Militärflughafens in der afghanischen Hauptstadt sind am Neujahrsmorgen mehrere Menschen getötet worden.

Mehrere Opfer bei Explosion an Kontrollpunkt des Militärflughafens in Kabul

In der Nähe eines Kontrollpunkts am Militärflughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Sonntagmorgen eine Bombe explodiert. Mehrere Menschen seien getötet und verletzt worden, sagte ein Vertreter der regierenden Taliban. Details nannte er nicht.

Der Militärflughafen liegt etwa 200 Meter vom zivilen Flughafen entfernt und in der Nähe des Innenministeriums, das im Oktober Schauplatz eines Selbstmordattentats war. Ministeriumssprecher Abdul Nafi Takor sagte lediglich, es habe Opfer gegeben. Weitere Informationen würden vorerst nicht bekannt gegeben. Die Sicherheitskräfte untersagten Film- und Fotoaufnahmen am Explosionsort. Der Kontrollpunkt schien beschädigt, aber insgesamt intakt zu sein. Er liegt an der Flughafenstraße, die zu den streng gesicherten Stadtvierteln führt, in denen Ministerien, ausländische Botschaften und der Präsidentenpalast untergebracht sind.

Zu der Tat bekannte sich niemand, allerdings hat ein regionaler Ableger der Terrororganisation Islamischer Staat seine Angriffe seit der Machtübernahme der Taliban 2021 verstärkt. Zu seinen Zielen gehören Patrouillen der Taliban und Angehörige der schiitischen Minderheit in Afghanistan.

RND/AP