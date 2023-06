Explosion auf der Krim: Russischer Funktionär verletzt

Nach dem Polizeieinsatz

Die Situation an der überfüllten Kiellinie drohte am vergangenen Sonnabend auf der Kieler Woche 2023 kurzzeitig zu eskalieren. Mit einer Einbahnstraßen-Regelung konnten Polizei und Stadt die Lage entschärfen. Im Kiwo-Kurztalk berichtet Kieler-Woche-Chef Philipp Dornberger, wie man so eine Situation künftig vermeiden will.