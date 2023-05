Anschlag auf Nord-Stream-Pipelines: Spuren um Segelboot führen deutsche Ermittler offenbar in Ukraine

Nach den Sprengstoffanschlägen auf die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 soll sich eine Segeljacht als entscheidende Spur in den Ermittlungen erwiesen haben. Neueste Recherchen von NDR, WDR, „Süddeutscher Zeitung“ (SZ) und internationalen Medienpartnern sollen zeigen, dass die Spur rund um das Segelschiff „Andromeda“ offenbar in Richtung Ukraine führt. Es gebe Hinweise auf mutmaßliche Briefkastenfirmen und eine Person mit möglichen Verbindungen zum ukrainischen Militär, heißt es etwa in einem Bericht der „Tagesschau“.

Erstmals hatten ARD und „Die Zeit“ im März über die „Andromeda“ und eine mutmaßliche Verbindung in die Ukraine berichtet. Fünf Männer und eine Frau sollen demnach Anfang September 2022 mit dem Boot von Rostock aus in See gestochen sein. Eine Reisefirma aus Polen habe das Boot angemietet. Diese Firma wiederum gehöre Ukrainern, hieß es.

Laut den Recherchen von NDR, WDR, „SZ“ könnte es sich bei dem polnischen Reiseunternehmen um eine Briefkastenfirma handeln. Die Hintergründe des angeblichen Reisebüros bleiben im Dunkeln. Eine Frau aus Kiew sei als Präsidentin und Anteilseignerin der Firma registriert. Es gebe jedoch Zweifel an ihrer tatsächlichen Beteiligung an den Geschäften, heißt es in einem entsprechenden Bericht. Die Recherchen deuten darauf hin, dass die Firma möglicherweise als Tarnung diente, um die wahren Drahtzieher zu verschleiern.

Im Visier: Ukrainer mit rumänischem Pass?

Auch gingen die Ermittler des BKA einer Spur in ukrainische Militärkreise nach. Ein Passagier der „Andromeda“ mit rumänischem Pass habe sich den Recherchen zufolge als ukrainischer Staatsangehöriger entpuppt. Der Mann soll früher in einer Infanterieeinheit gedient haben. Bei dem Verdächtigen soll es sich um die bislang heißeste Spur handeln. Es gebe jedoch keine klaren Beweise für seine Beteiligung.

Neben diesen neusten Spuren kursieren noch immer Vermutungen über verdächtige russische Schiffe, die sich vor den Explosionen in der Nähe der Pipelines aufgehalten haben sollen. Bislang fehlen jedoch konkrete Beweise für ihre Beteiligung. Die Ermittlungen dauern indes weiter an, während Russland, die USA und die Ukraine jegliche Beteiligung an den Anschlägen bestreiten.

Die Ermittlungsschritte des Bundeskriminalamt (BKA) gelten als politisch hochbrisant. Die Untersuchungen werfen die Frage auf, ob es sich um eine Racheaktion oder eine mögliche „False-Flag-Operation“ handelt. Deutsche, dänische und schwedische Behörden haben sich bisher nicht inhaltlich zu den Ermittlungen geäußert.

RND/hyd