Das Bundeskabinett verabschiedet am Mittwoch die Fachkräftestrategie der Bundesregierung. Es ist höchste Zeit. Deutschland ächzt unter dem Personalmangel, kommentiert Alisha Mendgen.

In vielen Branchen fehlt es an Fachkräften – auch in der Gesundheitsbranche. (Symbolbild)

Fachkräftemangel: Es fehlt an allen Ecken und Enden

Pflegeheime, Flughäfen, Handwerk – das sind nur drei Beispiele zahlreicher Branchen, die schon viel zu lange unter dem Fachkräftemangel leiden. Das Problem wird sich durch den demografischen Wandel weiter verschärfen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Es ist höchste Zeit, endlich entschieden gegenzusteuern. Die Fachkräftestrategie der Bundesregierung kann aber nur ein erster Schritt sein.

Transformationsaufgabe lahmt aufgrund fehlender Fachkräfte

Nahezu jede aktuelle und kommende Transformationsaufgabe, etwa der Umbau der Wirtschaft in Richtung CO₂-Neutralität oder die Digitalisierung, lahmt auch aufgrund fehlender Fachkräfte. Der Mangel zeigt sich beim Ausbau des Bahnnetzes, beim Aufstellen von Windkraftanlagen und bei der Sanierung maroder Schulen. Angesichts der gewaltigen Herausforderung ist es richtig, dass die Ampelkoalition nicht nur auf Zuwanderung aus dem Ausland blickt. Auch in Deutschland muss das große Potenzial genutzt werden, Menschen aus- oder weiterzubilden und für sie die richtigen Arbeitsstellen – bestenfalls in Mangelberufen – zu finden.

Reformierung des Einwanderungsrechtes soll rasch geschehen

Die Herausforderung auch von der migrationspolitischen Seite anzugehen ist aber ebenso essentiell. Dafür will die Ampel das Einwanderungsrecht reformieren – das sollte nun rasch geschehen. Deutschland muss für Arbeitsmigration viel attraktiver werden: Auch Personen, die keine Ausbildung abgeschlossen haben, aber stattdessen jahrelange Berufserfahrung aufweisen können, sollten hierzulande beruflich Fuß fassen können.

Bislang scheiterte die Fachkräfteeinwanderung allzu oft an überarbeiteten Behörden und umständlichen Prozessen, sowie einem kaum zu überblickenden Chaos bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Radikal vereinfachte Regeln und Prozesse sowie mehr Personal in den zuständigen Ämtern sind ein Muss. Sonst drohen Unternehmen und Einwanderer schon an der Antragstellung zu verzweifeln.