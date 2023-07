Besuch bei den Dachdeckern: Robert Habeck und das Fachkräfte-Problem im Handwerk

Ottendorf-Okrilla. Die Nato ist schuld. Weil ihr Gipfel diese Woche so lange gedauert hat, tagte das Bundeskabinett erst am Donnerstag – und die Sommerreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die Ende der Woche nach Sachsen führte, musste umgeplant werden.

Flach fiel so auch ein Bürgerdialog, wie ihn Partei- und Kabinettskollegin Annalena Baerbock am Freitagabend mit dem ukrainischen Ex-Boxer Wladimir Klitschko in Chemnitz abhielt, um mit den Sachsen über den Krieg in der Ukraine zu diskutieren.

Das Thema polarisiert in Ostdeutschland, und so sind für die Veranstaltung schon Demo und Gegendemo angekündigt, als Robert Habeck im sächsischen Penig gerade einen Weltmarktführer für Windrad- und Getriebeteile besucht, den kaum jemand kennt: die 170 Jahre alte Firma Flender, die allein an diesem Standort 550 Mitarbeiter beschäftigt.

Habecks Sommertour zeigt ein anderes Bild von Sachsen

Nur eine versprengte Miniaturdemo der rechtsextremen „Freien Sachsen“ hat es bis vors Werkstor geschafft, knapp 20 Menschen krakelen „Volksverräter“ und „Kriegstreiber“, damit der mit Habeck angereisten Hauptstadtpresse die Ossi-Klischees nicht ausgehen.

Dabei zeigt Habecks Sommertour ein ganz anderes Bild von Sachsen: Dass es das wirtschaftlich erfolgreichste Ost-Land ist, ist bekannt. Der Wirtschaftsminister kann sich nun aber auch vorführen lassen, wie stark und innovationsfreudig der Mittelstand um und in Dresden, Leipzig und Chemnitz ist.

Nicht nur Flender digitalisiert gerade seine riesigen Montagehallen, sodass die früheren technischen Zeichner heute Produktdesigner heißen und an großen Touchscreens die Baupläne virtuell sortieren. „Wie Ikea in cool“, sagt Habeck bei der Vorführung. Die Firma hat zudem gerade eine neuartige Getriebeplattform erfunden, die durch digitalisierte Bestandteile massiv Energie und Ölschmiermittel spart.

Robert Habeck (Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, begutachtet im Rahmen seiner Sommerreise in einer Werkhalle der Flender Industriegetriebe GmbH das Modell einer Turbine. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Das Problem, das Habeck überall hört: Fachkräftemangel

Auch in der Kleinstadt Ottendorf-Okrilla vor den Toren der Landeshauptstadt wird Habeck ein Prototyp vorgeführt: Beim Dachdecker-Familienbetrieb Dittrich begrüßt Co-Geschäftsführer Jörg Dittrich den Minister zwar rustikal mit „Willkommen beim Dachschaden-Team!“, später aber erklärt dieses Team einen neuen Dach-Roboter, der in luftiger Höhe vollautomatisiert Dämmplatten verlegen kann, sodass die menschlichen Fachleute nur noch die Feinarbeit übernehmen müssen. Die Firma hat ihr Dachdecker-Know-how zu Experten der TU Dresden getragen und den Roboter gemeinsam mit anderen Fachleuten entwickelt.

Dahinter steckt eins der Probleme, das Habeck von jedem Unternehmen zu hören bekommt: Fachkräftemangel. Wo die Wendegeneration in Rente geht, gibt es vor allem im Handwerk einen harten Kampf um Nachwuchs, erst recht auf dem Land und bei kleinen und mittelständischen Betrieben.

Riesen wie Chiphersteller Infineon, wo Habeck am Vortag eine Milliarde Subventionen mit der Konkurrenz in China und dem Anschubeffekt für die Region begründete, saugen die Fachkräfte der örtlichen Betrieb regelrecht ab, befürchten diese.

Dachdecker Dittrich hat deshalb nicht nur mit der Technischen Uni den Dachroboter entwickelt, sondern wirbt sehr aktiv um Azubis, zuletzt hat sich die Firma durch den Behördendschungel gekämpft, um einen jungen Afghanen, der als Flüchtling nach Sachsen gekommen war, als Lehrling auszubilden.

Ende Juni waren noch 37.000 Ausbildungsplätze offen

Habeck ist längst klar, dass die deutsche Energiewende auf das Handwerk angewiesen ist. Rund 3,1 Millionen Menschen arbeiten in rund 490.000 Betrieben in klimarelevanten Berufen; im Handwerk insgesamt waren Ende Juni noch 37.000 Ausbildungsplätze offen.

Der Minister wirbt für die Branchen und für Lehrstelle statt Studium: „Wir brauchen Handwerkerinnen und Handwerker, um die Solaranlagen zu installieren, die Dächer zu sanieren, die Häuser zu sanieren, um Wärmepumpen oder andere Techniken einzubauen“, sagt er.

Die Politik betone eine ganz neue Wertschätzung fürs Handwerk, verspreche Bürokratie-Abbau und Fördermittel - und Habeck selbst würde am liebsten mit Staatsgeld einen Industriestrompreis ermöglichen, durch den auch viele Mittelständler günstige Energie bekämen. Noch bremsen allerdings Kanzler und FDP.

Sachsens grüner Vize-Ministerpräsident und Energie- und Umweltminister Wolfram Günther unterstützt Habecks Forderung. Er ist auch nach Ottendorf-Okrilla gekommen, um zu betonen, dass sich alle Sorgen des Mittelstands „hier in Sachsen wie im Brennglas zeigen“, wie er sagt. Zugleich sei die Energiewende unaufhaltbar. So sei schon jetzt klar, dass der politisch hart umkämpfte Kohleausstieg in der Lausitz durch den Ausbau der Öko-Energien und den steigenden CO2-Preis sowieso „deutlich schneller stattfinden wird“, betont er: „Marktgetrieben!“ Besser als die Transformation zu bejammern, sei es also, dabei zu sein und davon zu profitieren.