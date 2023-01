Faeseh Haschemi: Tochter des iranischen Ex-Präsidenten Rafsandschani verurteilt

Bericht: Russlands brutale Wagner-Söldnergruppe weitet Aktivitäten weltweit aus

Die gefürchtete Söldnergruppe Wagner kämpft in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine an vorderster Front. Laut internen US-Regierungsdokumenten baut die Privatarmee von Jewgeni Prigoschin, bekannt als „Putins Koch“, aber auch in Afrika ihre Aktivitäten aus.