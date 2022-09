Elternzeit: Finnland schafft mehr Gleichberechtigung

Mütter und Väter von Neugeborenen bekommen in Finnland ab sofort das gleiche Recht auf Elternzeit. Mit der Reform soll in dem nordischen Land unter anderem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert werden. Verbesserungen solle es auch bei unterschiedlichen Familienformen geben, kündigte die Regierung in Helsinki an.