Nacktbilderaustausch entkriminalisieren: Faeser ist für Entschärfung des Sexualstrafrechts

Nach Besuch in Polen

Selenskyj: Schutz des Volkes der Ukraine ist Thema Nummer eins bei Treffen

Für den ukrainischen Präsidenten steht der Schutz seines Landes immer an erster Stelle bei internationalen Treffen. Der russische Söldnerchef Prigoschin arbeitet indes an einem Heldendenkmal. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.