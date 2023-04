﻿Braucht es eine Helmpflicht für Radfahrende?

„Den Gurt wollte auch niemand“

Ein Pro von Niklas Engelking

Wie kann man nur an eine Helmpflicht denken in Zeiten des Klimawandels, wo sich möglichst viele Menschen für das Fahrrad als Verkehrsmittel entscheiden sollen? Schließlich würde eine gesetzliche Pflicht zum Helmtragen eher vom Radfahren abschrecken, behaupten Kritiker.

Das alles erinnert an eine Debatte, die einst nicht zugunsten der Skeptiker ausfiel: In den 1970er Jahren diskutierte die Bundesrepublik energisch darüber, ob man sich beim Autofahren anschnallen sollte oder nicht. Zwar hielten 90 Prozent den Gurt „für ein notwendiges, da sinnvolles aktives Rückhaltesystem“, ergab eine damalige Umfrage. Anschnallen wollten sich viele Menschen trotzdem nicht. Als der Sicherheitsgurt 1976 Vorschrift wurde, gab es einen Aufschrei. Skurrile Argumente machten die Runde: Angeschnallte könnten bei einem Unfall nicht vom Sitz springen, der Gurt würde Frauen den Busen einquetschen.

Die sinkenden Zahlen der Verkehrstoten nach der Gurtpflicht sprachen später für sich: 1971 meldeten die Statistiker 21 332 Verkehrstote, im Jahr 2022 starben knapp 2800 Menschen im Straßenverkehr bei vielfach mehr Fahrzeugen. Bei den Fahrradunfällen sind die Zahlen für 2022 dagegen weniger erfreulich: Laut Statistischem Bundesamt gab es den größten Anstieg von tödlichen Unfällen bei Pedelec-Nutzern, also E-Bikes, die bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren können. 75 Menschen mehr verloren ihr Leben, 60 Prozent mehr als 2021. Im Vergleich zu 2021 starben außerdem 31 mehr Radfahrende im Straßenverkehr als zuvor.

Auch beim Fahrradhelm ist die Quote der Befürworter hoch und die der Nutzer niedrig: Sogar etwas mehr als die Hälfte der Radfahrenden würde eine Helmpflicht befürworten, ergab eine vom Prüfkonzern Dekra in Auftrag gegebene Umfrage. 59 Prozent waren für eine Helmpflicht, bei Elektrofahrrädern waren es sogar 77 Prozent. Doch nur 26 Prozent der Radfahrenden trugen 2020 während der Fahrt einen Helm. Im Schnitt steigt die Quote pro Jahr um wenige Prozent – dass sich die Helmträger von selbst vermehren, ist also kaum zu erwarten.

Die Argumente gegen eine Pflicht zum Fahrradhelm sind heute oft ähnlich skurril wie in den 1970ern gegen den Gurt im Auto. Eine Helmpflicht würde zum Beispiel für eine Zunahme der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sorgen, heißt es häufig. Wenn wegen der Vorschrift weniger Menschen Rad fahren, würden sich auch weniger Menschen regelmäßig bewegen, was bekanntlich schlecht fürs Herz ist. Es ist ähnlich wie bei der Debatte um ein allgemeines Tempolimit – offensichtlich vernünftige Argumente verlieren zu Unrecht gegen einen ausgeprägten Freiheitsgedanken und das Lippenbekenntnis, alle Verkehrsteilnehmer würden sich schon freiwillig vernünftig verhalten.

Dass Fahrradhelme vielfach Leben retten, zeigt eine Studie der Unfallforschung der Versicherer. Bei 117 tödlich verunglückten Radfahrenden in den Jahren 2012 und 2013 wurde in mehr als der Hälfte ein Schädel-Hirn-Trauma als todesursächlich angegeben und bei fast allen Getöteten lag zusätzlich zu anderen schweren Verletzungen auch eine Kopfverletzung vor. Mit lediglich sechs Helmträgern war die Tragequote auffallend gering. Die Schadensdaten der Allianzversicherung zeigen, dass Radler ohne Helm 2,5-mal mehr Kopfverletzungen aufwiesen als mit Helm.

Nicht nur Radfahrende würde eine Pflicht zum Helmtragen schützen. Wer in Deutschland mit seinem Auto in einen Unfall mit einer oder einem Radfahrendenden gerät, bekommt fast immer Mitschuld. Besonders belastend ist das, wenn der oder die Radfahrende dabei schwere Verletzungen wie ein Schädel-Hirn-Trauma davonträgt – mangels Fahrradhelm.

Wären Radfahrende gesetzlich gezwungen, Helm zu tragen, hätte das eine allgemeine Signalwirkung: Verkehrsregeln schützen auch Radfahrende, und das Tragen eines Helms ist genauso wenig Ermessenssache wie das Beachten einer roten Ampel oder der Vorfahrtsregeln – die letzteren beiden Dinge halten manche Großstadtradler bislang ja eher für Empfehlungen.

Auch nach der Corona-Pandemie – in der viele auf das Rad umstiegen – werden Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs immer beliebter. Auf dem Weg zu mehr umweltfreundlicher Mobilität müssen wir sie als ernsthaftes Verkehrsmittel mit ernsthaften Verkehrsvorschriften begreifen. Dass eine Helmpflicht nicht als Ersatz für sicher ausgebaute Radwege dienen kann, ist selbstredend.

Über kurz oder lang brauchen wir eine Helmpflicht für alle Fahrräder. Harte Zahlen zur Wirksamkeit des Schutzes und zur fehlenden Freiwilligkeit stehen einem fadenscheinigen Freiheitsgedanken gegenüber. Von diesem können am Ende nur ein paar uneinsichtige Helmmuffel profitieren – von einer verbindlichen Pflicht zum Fahrradhelm dagegen alle Verkehrsteilnehmer.

„So wird Deutschland nie Fahrradland“

Ein Contra von Thorsten Fuchs

Auch wenn diese Vorbemerkung manchen enttäuschen mag, nötig ist sie dennoch – also: Natürlich ist es vernünftig, einen Fahrradhelm zu tragen. Was denn sonst? Die Argumente dagegen fallen gleichsam schon beim Aussprechen in sich zusammen: Plattes Haar, sieht blöde aus, unbequem? Ja, alles irgendwie richtig. Aber was sind schon drei verrutschte Strähnen gegen ein heiles Hirn darunter? Und auch der beliebte Einwand, Helme förderten riskanteres Fahren, hält den allermeisten Studien nicht stand.

Deshalb – noch eine Vorbemerkung – trage auch ich Helm. Auf Rennrad und Mountainbike schon immer und seit geraumer Zeit auch auf dem Stadtrad. Ich kenne inzwischen doch so manchen, der seinen unversehrten Kopf der schützenden Schale verdankt – und andere, die es bereuen, sie nicht schon vor dem letzten Unfall aufgesetzt zu haben.

Helme schützen. Ganz einfach. Aber darum geht es hier ja auch nicht. Es geht darum, ob man Menschen verpflichten soll, sie zu tragen. Und da sieht die Sache anders aus.

Der Haupteinwand gegen die Fahrradhelmpflicht ist ein fast philosophischer: Wir können nicht jedes Verhalten verbieten, mit dem sich Menschen potenziell selbst gefährden. Wir akzeptieren, dass Menschen Alkohol trinken, Motorrad fahren, sich auf Elektroroller stellen und so weiter. Wir wägen ab. Eine Welt, in der wir Vernunft per Verordnung erzwingen wollten, wäre eine Welt voller Verbote. Das kann man wollen. Hier ist es nicht nötig. Weil es unverhältnismäßig wäre.

Die erste Folge einer Helmpflicht wäre nicht, dass man auf den Straßen nur noch Fahrradfahrerinnen und -fahrer mit Helm sieht – sondern dass man vor allem deutlich weniger sieht. Knapp ein Drittel aller Menschen auf dem Rad trug in Deutschland zuletzt Helm. Wenn die Pflicht ein weiteres Drittel dazu brächte, den Helm zu tragen, wäre das viel. Der Rest würde das Rad wohl in die Ecke stellen. Und das wäre fatal.

Deutschland soll Fahrradland werden, das betont auch der amtierende Verkehrsminister gerne. Abgesehen davon, dass er viel zu wenig dafür tut: Eine Helmpflicht gehörte mit zum Letzten, das diesem Ziel dienen würde. Man kann die Angst um die Frisur oder vor der schwitzigen Stirn im Sommer lächerlich finden als Argumente gegen den Helm. Aber der Reiz des Radfahrens ist die Einfachheit. Die Freiheit, draußen aus eigener Kraft unterwegs zu sein. Eine Helmpflicht vermindert dieses Gefühl. Sie macht Radfahren für viele unattraktiver. Dabei wäre genau das Gegenteil nötig. Der Anteil des Fahrrads am Personenverkehr lag in Deutschland 2021 bei knapp 14 Prozent. Zehn Jahre zuvor war er schon mal einen Prozentpunkt höher. Die Pandemie galt eine Zeitlang als große Chance für das Fahrrad. Naive Idee, im Nachhinein.

Wem wirklich an der Sicherheit von Radfahrerinnen und -fahrern gelegen ist, für den gäbe es auch diesseits der Helmpflicht eine Menge zu tun. Man könnte eine Kampagne starten, um für den Helm zu werben, die Menschen überzeugen. Hat niemand ernsthaft probiert, wäre einen Versuch wert.

Vor allem aber könnte man: sichere Radwege bauen. Wie das geht, ist kein Geheimnis. Goldstandard sind hier abgetrennte, geschützte Radspuren, „Protected Bike Lanes“ genannt. Sie sind das Gegenteil von dem, was früher in Deutschland üblich war – ein halbierter Bürgersteig oder die Alibi-Abgrenzungslinie an der vierspurigen Straße, hinter der man sich fühlt wie im staatlich verordneten Überlebenstraining mit offenem Ausgang.

Sichere Strecken sind für die Radfahrer die pure Freude, sie ziehen mehr Menschen aufs Rad. In den USA gibt es viele gute Beispiele, in den Niederlanden sind sie weit verbreitet (wo übrigens fast niemand Helm trägt, bis auf die deutschen Touristen), und auch in Deutschland kommen sie voran – doch nur sehr, sehr langsam. Es gehört zu den wenigen positiven Corona-Folgen, dass einige jener Pop-up-Radwege, die da entstanden sind, jetzt dauerhaft bleiben. Der Kottbusser Damm in Berlin etwa war bis dahin eine Hochgefahrenzone für Menschen auf zwei Rädern, wo man nur wählen konnte zwischen dem Tod durch Türen oder fahrende Autos. Die erste Fahrt auf der neuen Strecke glich da für viele einem Erweckungserlebnis, das den Glauben an den Gott des sicheren Unterwegsseins zurückgab.

Aber diese Strecken zu bauen, sie durchzusetzen, ist mühsam. Viel mühsamer als eine Helmpflicht. Weil es heißt: den Autos Platz wegzunehmen. In Hannover zum Beispiel stritten Stadt und Land monatelang schließlich um 60 Meter Radweg. Die Stadt wollte ihn, das Land nicht. Anderswo gab es Klagen, Prozesse. Deutschland aber braucht nicht bloß 60 Meter neuen Radweg, sondern viele Tausend Kilometer.

Es hat seinen Grund, dass die Debatte um eine Fahrradhelmpflicht verstummt ist. Wenn Deutschland Fahrradland werden soll, braucht es andere, bessere Wege – die das Leben der Menschen viel sicherer machen als jeder neue Zwang.