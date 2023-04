﻿Senioren am Steuer: Alles spricht für den Führerschein-TÜV

In Zeiten, in denen ein 80-Jähriger eine Weltmacht wie die USA lenkt, ist es schwierig, für eine Fahrtauglichkeitüberprüfung von über 70-Jährigen zu argumentieren, wie sie die EU-Kommission vorschlägt. Obwohl, die US-Präsidenten fahren ja nicht selbst, oder?

Im Ernst: Die Debatten über Fahrtauglichkeitsüberprüfungen von Senioren in einem bestimmten Alter werden ähnlich emotional geführt wie Diskussionen übers Tempolimit. Seltsamerweise klafft bei beiden Themen eine ähnlich große Lücke zwischen repräsentativen Umfrageergebnissen und dem politischen Handeln.

Alle ernst zu nehmenden Meinungserhebungen ergeben, dass es sowohl eindeutige Mehrheiten für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen als auch für regelmäßige Überprüfungen der Fahrtauglichkeit ab einem bestimmten Alter gibt. Die meisten Befragten geben an, dass es ihnen um die eigene und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer geht.

Verlieren wir unsere Freiheit?

Die Politik meidet diese Themen wie der Teufel das Weihwasser. Die sogenannte Fortschrittskoalition unternimmt nichts beim Tempolimit – ob für den Klimaschutz oder für höhere Sicherheit –, weil die FDP die Freiheit zum Rasen bis zu ihrer letzten Patronenhülse verteidigt. Auch zum Vorschlag der EU-Kommission, Fahrtauglichkeitschecks für Senioren einzuführen, hat der liberale Bundesverkehrsminister Volker Wissing bereits wissen lassen: Er hält nichts davon.

Dabei geht es Angaben der Kommission zufolge darum, dass Menschen über 70 alle fünf Jahre entweder eine Selbsteinschätzung zur Fahrtauglichkeit ausfüllen sollen oder eine ärztliche Untersuchung durchgeführt wird. „Die Entscheidung, ob Selbsteinschätzung oder Check beim Arzt, liegt bei den Mitgliedsstaaten“, schreibt die Kommission.

Niemand will Oma und Opa die Freude verderben, mit Enkeln oder Urenkeln im Auto oder im Wohnmobil zu verreisen.

Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen nun Positionen zu dem Vorhaben finden und einen Kompromiss aushandeln. Was spricht dagegen? Werden Ältere durch derartige Überprüfungen diskriminiert? Verlieren wir unsere Freiheit? – Nichts, nein und nein!

Gesundheitschecks sind normal

Niemand will Oma und Opa die Freude verderben, mit Enkeln oder Urenkeln im Auto oder im Wohnmobil zu verreisen. Niemand will älteren Menschen auf dem Land die wegen des lückenhaften ÖPNV für viele leider notwendigen Fahrten zum Einkauf, zur Arztpraxis oder zum Amt verbieten. Kein Mensch zeigt mit dem Finger auf Senioren am Steuer oder stellt sie an den Pranger.

Fakt ist doch: Schwindendes Sehvermögen oder sich verschlechternde kognitive Fähigkeiten registriert nahezu jeder Mensch bei sich selbst. Und oft nicht erst ab 70. In manchen Situationen reagiert man im Alter lange nicht mehr so souverän wie noch ein paar Jahre zuvor. Unsicherheiten schleichen sich ein, man versucht, sich anzupassen. Alles völlig normal.

Viele Menschen lassen in diesen Fällen Gesundheitschecks durchführen – zur eigenen Sicherheit oder zur Klarheit für die Familie. Medikamente, Hörgeräte oder Brillen sind zumeist – harmlose – Folgen.

Freiwillige Trainings?

Freiheitsberaubung oder Diskriminierung ist das nicht, sondern schlichtweg Leben. Wir wollen es schützen. So könnte man auch Fahrtauglichkeitsüberprüfungen betrachten. Denn Fakt ist doch: Schwächer werdende Augen und verlangsamte Reaktionsfähigkeit von Senioren verursachen immer wieder Unfälle mit schwerwiegenden Personenschäden.

Wenn nur einer von ihnen durch verpflichtende Checks verhindert werden könnte, wäre dies ein Erfolg.

Denn seien wir doch ehrlich: Freiwillige Trainings spätestens ab 75 Jahren, wie es der Deutsche Verkehrssicherheitsrat vorschlägt, werden nicht sehr viele Fahrerinnen und Fahrer absolvieren. Viele Autofahrende neigen – nicht zuletzt, weil sie schon seit Jahrzehnten hinterm Steuer sitzen – zur Selbstüberschätzung.

Senioren haben höheres Unfallrisiko

Derzeit sind in Deutschland 22 Prozent der Gesamtbevölkerung 65 Jahre alt oder älter. Ihnen sind etwa 14,5 Prozent aller Unfallbeteiligten bei Unfällen mit Personenschaden zuzuordnen. Das ist im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil unterproportional, so der Verkehrssicherheitsrat, der verpflichtende Tests für übertrieben hält.

Rechthaberei, politische Spielchen oder Stimmungsmache sind beim Thema Verkehrssicherheit jedoch unangebracht.

Die Versicherer und die Deutsche Verkehrswacht dagegen rechnen mit einer anderen Proportionalität. Auf die Kilometerfahrleistung bezogen hätten Senioren ein höheres Unfallrisiko – ähnlich hoch wie die 18- bis 24-Jährigen. Und wenn Ältere in einen Unfall verwickelt seien, so hätten sie diesen in den meisten Fällen auch verursacht.

Rechthaberei, politische Spielchen oder Stimmungsmache sind beim Thema Verkehrssicherheit jedoch unangebracht. Wie beim Fahren selbst hilft hier Nüchternheit bei der Lageeinschätzung am besten. Die Mobilität nimmt zu, und sie stellt auch durch ihre wachsende Diversität auf unseren Straßen nicht zuletzt, aber vor allem für Ältere eine wachsende Herausforderung dar. Der müssen wir uns stellen.