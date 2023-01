﻿Fake-Kampagne mit falschen Plakaten gegen die Grünen in Niedersachsen

Auch in Lüneburg hängen am Dienstag gefälschte Grünen-Plakate, unter anderem am Lambertiplatz und vor der Hauptpost.

Lüneburg/Hannover. „VW steht für Verkehrswende“: Mit diesem Slogan wirbt die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) seit Dienstag auf Lüneburgs Straßen. Angeblich, denn das Plakat ist gefälscht. Grünen-Stadtrat in Lüneburg, Sebastian Balmaceda, sagt der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ auf Anfrage: „Diese Plakate sind ein Fake. Wir haben die falschen Aushänge der Landesgeschäftsstelle in Hannover gemeldet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in Lüneburg hängen am Dienstag gefälschte Grünen-Plakate, unter anderem am Lambertiplatz und vor der Hauptpost. © Quelle: Andreas Tamme_ www.tonwert21.de

Heike Köhn, Pressesprecherin des Grünen-Landesverbandes, bestätigt: „Seit Dienstag sind in mehreren niedersächsischen Städten Plakate aufgetaucht, die vorspiegeln, Teil einer landesweiten grünen Kampagne für eine umfassende Verkehrswende zu sein und die auf ein ‚Starterpaket‘ für Niedersachsen hinweisen.“ Diese gibt es zwar auf Bundesebene, nicht jedoch für Niedersachsen.

Fake-Plakate, Homepage und irreführende E-Mails

In Lüneburg hängt an einem bekannten Platz ein weiteres Plakat mit dem Konterfei von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. „Ich glaube nicht, dass Volker Wissing der einzige Minister sein möchte, der es nicht geschafft hat, die Klimaschutzlücke zu schließen“, heißt es darauf. Laut Köhn gehören zu der Fake-Kampagne auch noch eine Homepage und irreführende E-Mails an Grünen-Kreisverbände. „Sämtliche Inhalte stammen nicht von uns.“ Zum weiteren Vorgehen sagt die Sprecherin: „Wir prüfen den Fall momentan und leiten zum Schutz unserer Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gegebenenfalls rechtliche Schritte ein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Habeck-Plakat ist in einem Werbekasten des bundesweit tätigen Unternehmens Ströer platziert. Auf Anfrage sagt Pressesprecher Marc Lausen: „Es gab keine Buchungen der betroffenen Kästen für Plakate der Grünen in Lüneburg.“ Offenbar seien die Kästen von Unbekannten geöffnet und mit den gefälschten Plakaten bestückt worden. „Die entsprechenden Schlüssel lassen sich leicht organisieren.“

Auch in Lüneburg hängen am Dienstag gefälschte Grünen-Plakate, unter anderem am Lambertiplatz und vor der Hauptpost. © Quelle: t&w

Laut Lausen machen Kunden oder Passanten das Unternehmen auf derartige Fälle von Fremdnutzung aufmerksam. „Doch wir kontrollieren die Kästen ohnehin regelmäßig und entfernen widerrechtliche aufgehängte Plakate.“ „Neutralisieren“ nennt der Sprecher den Vorgang. Die Fremdnutzung von Werbeflächen sei ein branchenweites Problem.

In vielen Fällen handelt es sich um das sogenannte Adbusting, das in den vergangenen Monaten bundesweit vermehrt aufgetreten ist. Beispiele dafür sind Bundeswehrplakate in Berlin, auf denen die Truppe mit Sprechblasen lächerlich gemacht werden sollte und eine bundesweite Aktion mit Plakaten, auf denen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) neben dem Slogan „Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren“ platziert wird. Verantwortlich für die letztgenannte Fake-Kampagne war die Künstlergruppe „Dies Irae“, die Parteiwerbung verfremdet und so in Satire umwandelt.

Gestalterisch kaum von den grünen Originalen zu unterscheiden

Häufig werden in Fällen des Adbustings die Bearbeitung und im Falle von „Dies Irae“ auch die Urheberschaft deutlich gemacht macht, etwa durch einen eingefügten Social-Media-Namen oder durch deutlich sichtbare Aufkleber. Solche Hinweise fehlen allerdings auf den in Lüneburg aufgetauchten Plakaten. Diese sind täuschend echt, mit gleichem Schriftstil und Layout und damit kaum von den grünen Originalen zu unterscheiden. Lediglich die schlechte Qualität des Harbeck-Fotos lässt vermuten, dass es sich um eine Fälschung handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Motive und Urheberschaft der aktuellen Fake-Kampagne bleiben damit vorerst im Dunkeln.