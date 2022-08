Durchsuchung in Mar-a-Lago

Durchsuchung in Mar-a-Lago

US-Justizminister Garland hat Razzia bei Donald Trump persönlich gebilligt

Ob das US-Justizministerium über die FBI-Razzia in der Residenz Donald Trumps in Florida im Vorfeld wusste, war zunächst nicht bekannt. Nun bestätigt Minister Merrick Garland, dass er die Maßnahme selbst gebilligt hat. Sein Ministerium will zudem den Durchsuchungsbefehl öffentlich machen.