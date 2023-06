﻿Warum Deutschlands Geheimdienst zweitklassig ist

Im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages fand am vorigen Mittwoch eine trübe, im Nachhinein peinlich wirkende Besprechung statt. Abgeordnete, Ministeriale und ein Vertreter des Bundesnachrichtendienstes (BND) erörterten die aktuelle Lage in Russland.

Besprochen wurde vieles. Nur der Aufstand des russischen Milizenführers Jewgeni Prigoschin, der zwei Tage später die ganze Welt in Atem halten sollte, war kein Thema, auch nicht als bloße Möglichkeit. Unter dem Tagesordnungspunkt „Geheimsachen“ blieb der Punkt unerwähnt.

Ebenso lief ein Briefing mit zwei BND-Beamten noch am Freitagmorgen im Verteidigungsministerium ab. Auch hier: kein Wort zu Prigoschin.

„Dieser Fall muss jetzt aufgeklärt werden“

Erst am Freitagabend informierte der BND Kanzleramt, Verteidigungsressort und Außenamt über die Meuterei der Wagner-Truppen. Und erst am Samstag änderte Außenministerin Annalena Baerbock krisenbedingt ihre Reisepläne für die folgende Woche.

„Dieser Fall muss jetzt aufgeklärt werden“, sagte der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte am Montag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Waren die deutschen Geheimdienstler tatsächlich nicht im Bilde? Oder verschwiegen sie etwas, wovon sie schon wussten?“

Ein Politiker der Liberalen hat Fragen an den BND: Ulrich Lechte, Außenexperte und Bundestagsabgeordneter aus Regensburg. © Quelle: Pressefoto

Nicht nur Lechte hat Fragen. Quer durch die Parteien fallen nicht zum ersten Mal missbilligende Blicke auf den BND. Schon vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 habe der BND nicht gut ausgesehen, sagen Kritiker. Gleiches gelte für die frappierend schnelle Rückkehr der Taliban im Sommer 2021.

Hat jetzt der 6500 Köpfe zählende Dienst, dem das Parlament in den vergangenen Jahren höhere Etats denn je spendierte, „den Russen-Aufstand verpennt“, wie „Bild“ es formuliert?

Insider mahnen zu Fairness

In Washington jedenfalls lief es anders. Dort kursierten erste Geheimdienstberichte über Prigoschins Pläne schon Mitte Juni. Danach folgte laut „New York Times“ eine ganze Serie von vertraulichen Besprechungen der Nachrichtendienste mit Regierungsvertretern und Kongressabgeordneten. Eins dieser Washingtoner Briefings fand am Mittwoch statt – während in Berlin weiterhin Ahnungslosigkeit herrschte.

BND-Insider mahnen zu Fairness. Im deutschen Dienst penne niemand. Dass der BND tatsächlich oft später und weniger liefere als andere westliche Geheimdienste, liege an strukturellen und rechtlichen Rahmensetzungen, für die man nicht den Dienst als solchen verantwortlich machen könne. Fünf Faktoren werden von Fachleuten als Hindernisse für den BND genannt.

Deutschland gehört nicht zum effizientesten Geheimdienstbund der Welt, dem englischsprachigen Zusammenschluss Five Eyes , an dem fünf Staaten beteiligt sind: USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Die Ursprünge dieses hochmodern vernetzten Bündnisses reichen zurück in Zeiten, in denen der deutsche Kanzler noch Adolf Hitler hieß. Ein Beitritt Deutschlands und Japans wurde gelegentlich erwogen, aber immer wieder verworfen

Deutschlands militärische Schwäche bei der digitalen Aufklärung durch Satelliten und Drohnen führt auch zu geheimdienstlichen Schwächen. Die USA sind auf dem Feld von Signals Intelligence (SIGINT) mit großem Abstand führend.

Bei der Informationsgewinnung durch menschliche Quellen (Human Intelligence, HUMINT) hat Deutschland zwar traditionell einiges zu bieten. Oft tauscht der BND seine HUMINT-Erkenntnisse gegen SIGINT-Informationen der Five Eyes. „Das ist ein Geben und Nehmen“, berichtet ein Insider. Die HUMINT-Aktivitäten des BND werden jedoch neuerdings durch rechtliche Beschränkungen gebremst, über die sich die westlichen Partner wundern.

So sprechen die US-Geheimdienste potenziellen Nachwuchs an: CIA-Werbung an amerikanischen Universitäten. © Quelle: Central Intelligence Agency

Im Mai 2020 urteilte das Bundesverfassungsgericht , der BND sei auch bei der Sammlung von Erkenntnissen über Personen im Ausland, etwa durch Telekommunikationsüberwachung, an die Grundrechte im Sinne des Grundgesetzes gebunden. Das mache die Arbeit der deutschen Agenten im Ausland nicht unmöglich, aber „voraussetzungsvoller“, sagt Gerhard Conrad, ein langjähriger BND-Direktor, der jetzt als „Intelligence Advisor“ im Führungskreis der Münchner Sicherheitskonferenz arbeitet. Inoffiziell werden der Urteilsspruch und das entsprechend veränderte BND-Gesetz von 2021 in Geheimdienstkreisen als Desaster bezeichnet.

Der BND leidet an einem Mangel an engagierten und qualifizierten jungen Leuten. BND-Kenner Conrad sagte im Gespräch mit dem RND, er hoffe an dieser Stelle auf ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. „Leider haben wir in Deutschland keine Intelligence Culture“, sagt Conrad. In den USA oder in Großbritannien sei es „cooler“, sich als junger Mensch bei den Geheimdiensten zu bewerben.

Aus Bundeswehrkreisen heißt es unterdessen, so wie bisher könne es beim BND nicht weiter gehen. Deutschland müsse nicht nur auf militärischem Feld, sondern auch bei den Geheimdienste eine Nachrüstung bewirken. Beides müsse stärker ineinander greifen. So hätten etwa die 4000 deutschen Soldaten, die nach einem am Montag verkündeten Beschluss dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen, Anspruch auf „eine funktionierende Analyse möglicher Bedrohungen in ihrer Umgebung“.

