﻿Familienministerin Paus über Einsamkeit: „Weihnachten ist eine Herausforderung“

Berlin. Frau Paus, Weihnachten steht vor der Tür. Ihr Ministerium kümmert sich um Familien, Senioren und die Jugend – und seit einem Jahr auch gezielt um die Einsamkeit im Land. Ist das Problem an Weihnachten besonders groß, weil viele Menschen stärker unter dem Alleinsein leiden – oder nicht so groß, weil wenigstens dann mal die Familie zusammenfindet?

Für die meisten Menschen ist das Schöne an Weihnachten die Gemeinschaft und das Miteinander im Kreis der Familie. Wenn man diese Zugehörigkeit und Mitmenschlichkeit nicht erleben kann, können diese Tage besonders schmerzlich sein. Deswegen ist Weihnachten immer auch eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass es telefonische Angebote wie die Telefonseelsorge gibt. Ich kann nur allen, die sich einsam fühlen, raten, keine Scheu zu haben, sich an Hilfeangebote zu wenden, sei es telefonisch oder an Angebote und Einrichtungen vor Ort. Weihnachten sollte für alle ein schönes Fest sein, niemand sollte sich einsam fühlen.

Zahlen aus Ihrem Haus zeigen: Die Einsamkeit in der Gesellschaft wächst. Kann Religion dagegen helfen?

Gemeinsame Werte sind auf jeden Fall wichtig, um einander gut zu verstehen, und auch eine wichtige Grundlage für ein gutes soziales Miteinander. Einsamkeit ist aber nicht nur eine Frage der Anzahl an sozialen Kontakten, sondern auch eine Frage der Qualität von Beziehungen. Einsam fühlt sich, wer sich unverstanden und in seinem Kern nicht wahrgenommen fühlt. Es ist ja ein Versprechen von Religionsgemeinschaften, dass man dort als der Mensch aufgenommen wird, der man ist. Religionszugehörigkeit kann damit das Gefühl von Einsamkeit lindern – ist aber nicht per se ein Mittel gegen Einsamkeit.

Einsamkeit ist ein sehr privates Thema. Haben Sie persönlich schon Erfahrungen damit gemacht?

Ja, durchaus. Als mich zum Beispiel mein erster Freund verlassen hatte, hatte ich das Gefühl, dass meine Familie und meine Freundinnen und Freunde meinen Schmerz gar nicht nachvollziehen können. Aber auch später als alleinerziehende Mutter habe ich Momente von Einsamkeit erlebt. Ich war zwar immer gut sozial eingebunden, aber gerade an den Wochenenden, wenn Paare als Familie etwas zusammen machen, habe ich mich manchmal ziemlich einsam gefühlt. Wer sich allein um ein Kind kümmert oder einen Angehörigen pflegt, ist in vielen Situationen einfach außen vor und kann sich sehr ausgeschlossen und einsam fühlen, auch in einer so lebendigen Stadt wie Berlin, in der überall etwas los ist.

Entspricht es den Erkenntnissen aus Ihren Statistiken, dass nicht nur alte Menschen gefährdet sind?

Die Vorstellung, unter Einsamkeit leiden besonders ältere Menschen, ist falsch. Einsamkeit durchzieht die gesamte Gesellschaft. Laut Umfragen war in der Pandemie besonders die junge Generation stark von Einsamkeit betroffen. Etwa jede fünfte Person unter 30 Jahren sagt, sie kennt es, sich einsam zu fühlen, während es bei Menschen über 60 Jahren etwa jede vierte Person ist. Und die Studien zeigen: Die Zahlen sind während Corona in allen Altersgruppen deutlich gewachsen.

Warum ist so ein privates Gefühl überhaupt ein Thema für die Politik?

Einsamkeit an sich ist noch keine Krankheit, sondern auch eine gesunde Reaktion darauf, allein zu sein – und führt im besten Fall dazu, seine sozialen Kontakte zu intensivieren oder zu ändern. Wenn Einsamkeit aber anhält und die betroffenen Menschen keinen Weg mehr aus der Einsamkeit finden, können daraus Krankheiten entstehen. Einsamkeit erhöht ganz eindeutig das Risiko für körperliche und psychische Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen und Suizidalität. Das gilt übrigens für ältere wie für jüngere Menschen. Leider gibt es nach wie vor einen Mangel an therapeutischen Angeboten – deshalb ist es gut, dass Gesundheitsminister Lauterbach mit Sonderzulassungen gegensteuern will.

Wenn Einsamkeit vor allem eine Gefahr für die Gesundheit ist, warum ist für ihre Bekämpfung dann nicht Herr Lauterbauch zuständig, sondern das Familien- und Seniorenministerium?

Wenn es kein soziales Umfeld und keine Unterstützung gibt, die Menschen aus der Einsamkeit heraushelfen können, kann sich Einsamkeit verfestigen. Dadurch können Menschen das Vertrauen in sich und in soziale Beziehungen verlieren. Wenn sich diese Tendenz ausbreitet, wird Einsamkeit auch für uns als Gesellschaft zum Problem. Denn Einsamkeit ist vor allem ein Rückzug aus der Gesellschaft. Einsamkeit gefährdet damit auch den gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenhalt.

War dabei die Corona-Pandemie ein Weckruf für Sie, weil durch Isolationspflicht und Lockdowns so viele Menschen in Einsamkeit gestürzt wurden?

Schon vor der Pandemie war Einsamkeit ein gewichtiges Thema. Denn schon damals war etwa jede zehnte Person in Deutschland von Einsamkeit betroffen. Aber das Phänomen ist in der Pandemie drastisch gestiegen – allerdings in den meisten Altersgruppen nur während der Zeit der Beschränkungen. Manche Gruppen, wie zum Beispiel ältere Menschen in Pflegeheimen, waren hier besonders betroffen. Wie es sich nun weiterentwickelt, dazu fehlen uns noch genaue Daten, daran arbeiten wir.

Neben den Besuchsverboten für Senioren- und Pflegeheime gab es während Corona strikte Isolationspflichten, die Familien trennten, und Schul- und Kitaschließungen, die Kinder um ihre Sozialkontakte brachten. All das dürfte die Einsamkeit gesteigert haben. Waren die Fehler der Corona-Politik so groß, dass die Politik sich dafür entschuldigen muss?

Es wurden jedenfalls erhebliche Fehler begangen, und es ist wichtig, dass wir diese jetzt auch benennen. Anfangs wusste allerdings niemand, wie man mit der Gefahr umgehen sollte. Aber mit Blick auf die gesamte Zeit der Pandemie und des Lockdowns ist zu spät auf Nebenwirkungen und psychosoziale Folgen der Corona-Politik für die besonders vulnerablen Gruppen wie alte und junge Menschen geachtet und zu spät gegengesteuert worden. In Deutschland waren im internationalen Vergleich beispielsweise Schulen und Kitas sehr lange geschlossen. Heute wissen wir: Das hatte viele negative Folgen. Das gilt genauso für den Umgang mit älteren Menschen in Kliniken oder Seniorenheimen.

Ihr Ministerium hat sich zu Beginn dieser Legislatur vorgenommen, gegen die wachsende Einsamkeit in Deutschland vorzugehen. Geht das überhaupt?

In einigen Ländern wie Großbritannien, Japan oder den Niederlanden gibt es bereits politische Strukturen gegen Einsamkeit. In meinem Haus erarbeiten wir mit Beginn dieser Legislatur jetzt eine „Strategie gegen Einsamkeit“. Hierfür haben wir auch das „Kompetenznetz Einsamkeit“ ins Leben gerufen. Es betreibt Forschung, bündelt Wissen zu konkreten Angeboten, verbreitet Wissen zum Thema und erarbeitet Strategien zu Prävention und Bekämpfung von Einsamkeit. Dabei nimmt das Kompetenznetz alle Altersgruppen und Lebenslagen in den Blick. Die Forschungsergebnisse des Kompetenznetzes werden in einem Einsamkeitsbarometer für Deutschland alle 1,5 Jahre bekannt gemacht, daran werden wir unsere weitere Arbeit und entsprechende Vorhaben und Maßnahmen ausrichten.

Sie haben auch zu einer internationalen Konferenz geladen. Welche Ansätze aus anderen Staaten fanden Sie interessant?

Vieles lässt sich nicht direkt übertragen, weil durch Deutschlands föderale Struktur die Vor-Ort-Arbeit nicht Sache des Bundes ist. Und wir haben zum Glück in Deutschland sehr viel ehrenamtliches Engagement, eine große Breite an Wohlfahrtsverbänden, sehr aktive Vereins- und Gemeindearbeit in vielen Städten und Regionen Deutschlands, Hilfetelefone und viele Angebote vor Ort. Vieles davon muss etwa in England erst durch „Community Building“ aufgebaut werden. Trotzdem nimmt die Einsamkeit auch bei uns zu und deshalb machen wir uns Gedanken, was wir noch tun können.

Welche Ideen gibt es?

Ein wichtiges Thema ist die aufsuchende Unterstützung. Gerade bei Einsamkeit sind viele Angebote, vom Hilfetelefon bis zum Mehrgenerationenhaus, schwierig, weil man sie aktiv aufsuchen muss – aber ja gerade Vereinsamung am Ende eines langjährigen Rückzugs aus sozialen Kontakten steht. Zugleich erleben gerade ältere Leute, dass ihre bisherigen Alltagskontakte etwa bei Bankgeschäften oder Einkäufen durch die Digitalisierung immer mehr wegfallen. Deshalb müssen wir zum Beispiel Strategien entwickeln, wie wir hier aktiv mit einsamen Menschen in Kontakt treten und Wege aus der Einsamkeit anbieten können. Ein Projekt, was wir bereits fördern, ist „Miteinander Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ der Malteser. Dieser Hilfsdienst an rund 110 Standorten bietet besonders hochbetagten Seniorinnen und Senioren Anregungen für eigene Aktivitäten, erledigt mit ihnen Einkäufe, bringt sie zu Gemeinschaftsangeboten oder macht Telefon- und Hausbesuche.

Wenn Senioren wegen der Digitalisierung vereinsamen, sind dann auch jüngere Menschen gefährdet, weil sie digitale Medien nutzen, statt echte Kontakte zu pflegen?

Ja, viele jüngere Menschen erleben Einsamkeitsmomente gerade auch in den sozialen Medien – einerseits können sie 24 Stunden am Tag mit anderen in Kontakt sein, andererseits aber auch den Kontrast der Selbstdarstellung vieler junger Menschen in den sozialen Medien zu ihrer eigenen Welt als ausschließend erfahren. Aber auch bei den älteren Menschen sind digitale Medien Fluch und Segen zugleich.

Inwiefern?

Neue Medien können ältere Menschen, die keine digitalen Zugänge haben oder bedienen können, ausschließen. Sie können ihnen aber auch helfen, bei nachlassender Mobilität oder geografischer Entfernung Kontakt zu Verwandten oder Freundinnen und Freunden zu halten. Aber dazu müssen sie wissen, wie sie etwa WhatsApp und Videotelefonie nutzen können. Wir unterstützen dafür zum Beispiel das Projekt „Digitaler Engel“, für das zwei mobile Beratungsfahrzeuge in Deutschland unterwegs sind, um älteren Menschen beim Zugang zu den digitalen Medien zu helfen. Tatsächlich ist messbar, wie wichtig diese Zugänge sind: Unser 8. Altersbericht hat gezeigt, dass der Zugang zu den digitalen Medien bei älteren Menschen gegen Einsamkeit helfen kann.

Auch wer wenig Geld hat, ist von vielen Aktivitäten ausgegrenzt. Wird Einsamkeit durch Armut verstärkt – sodass nach Corona die aktuelle Energiekrise und Inflation die nächste Gefahr birgt, das Problem zu vergrößern?

Wenn Menschen arm sind, sind sie deutlich stärker von Einsamkeit betroffen. Man kann sich zwar soziale Kontakte nicht kaufen. Aber wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, kostet das Geld. Und ohne Geld ist die Gefahr groß, sich gesellschaftlich zurückzuziehen, weil man es sich nicht leisten kann, an Aktivitäten teilzunehmen, oder man sich schämt, jemanden einzuladen. So reduzieren sich Sozialkontakte mehr und mehr, bis man sich einsam fühlt. Auch deswegen ist es so wichtig, dass wir als Bundesregierung die drei Entlastungspakete und die Energiepreisbremsen auf den Weg gebracht, den Anspruch auf Wohngeld erweitert und das Kindergeld erhöht haben.