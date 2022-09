Familienministerin Paus will verstärkt Kinderarmut bekämpfen

Am zweiten Streiktag in SH

Stress am Arbeitsplatz und nicht genug Lohn – den Busfahrern privater Unternehmen in Schleswig-Holstein liegen die schlechten Bedingungen in ihrer Branche auf der Seele. Ihr Frust hat sich am zweiten Streiktag mit lautstarkem Protest in der Kieler Innenstadt eindrucksvoll entladen.