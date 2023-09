Landtagswahl in Bayern 2023: Antworten auf die wichtigsten Fragen

In Bayern wird ein neuer Landtag gewählt. Was sind die bestimmenden Themen der Parteien? Wer sind die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten? Wie läuft die Wahl ab und wer darf seine Stimme abgeben?

Antworten auf die wichtigsten Fragen.



























Die Wahl zum neuen Landtag findet am Sonntag, den 8. Oktober statt. Den Termin setzte die Staatsregierung am 13. Dezember 2022 fest.

Was wird in Bayern gewählt?

Bei der Landtagswahl am 8. Oktober wird der 19. Bayerischer Landtag gewählt. Gleichzeitig findet die 17. Bezirkswahl in dem Freistaat statt.

Markus Söder, CSU – seit 2018 bayerischer Ministerpräsident und Parteichef.

Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, die Grünen – Hartmann ist Mitglied im Haushaltsausschuss, Schulze ist seit 2017 Vorsitzende der Grünen in Bayern, kommt jedoch nicht als bayerische Ministerpräsidentin infrage (Mindestalter 40 Jahre).

Florian von Brunn, SPD – Landes- und Fraktionschef der SPD in Bayern.

Hubert Aiwanger, freie Wähler – Parteivorsitzender und bayerischer Wirtschaftsminister.

Martin Hagen, FDP – Landesvorsitzender der Liberalen und Fraktionschef im Landtag.

Katrin Ebner-Steiner und Martin Böhm, AfD: Katrin Ebner-Steiner ist Sprecherin ihrer Fraktion für Heimat, Religion, Finanzen und Frauen, Böhm ist in der bayerischen AfD-Fraktion Sprecher für Europa- und Bundespolitik.

Zusätzlich zu den Spitzenkandidaten nominieren die Parteien auch weitere Kandidaten für die verschiedenen Stimmkreise und Wahlkreislisten in den bayerischen Regierungsbezirken.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Auswirkungen dieser Krise prägen auch die politische Agenda in Bayern. Hohe Energiepreise, die langjährige Abhängigkeit von russischem Erdgas und die Förderung erneuerbarer Energien haben im Vorfeld der Landtagswahl an Bedeutung gewonnen.

Ebenso stehen Aspekte wie die Situation in Schulen und Kindertagesstätten im Freistaat, Infrastrukturprojekte im Straßen- und öffentlichen Nahverkehr, soziale Gerechtigkeit, Wohnraum, Digitalisierung und Migrationspolitik im Fokus der politischen Diskussion.

Im Wahlkampf zur Landtagswahl in Bayern 2023 bedient sich die regierende CSU einer breiten Themenpalette, um die Ampelregierung zu kritisieren. Von der Frage der Cannabis-Freigabe über die Flüchtlingspolitik bis hin zum Heizungsgesetz. Auch Söders Stellvertreter, Ministerpräsident Aiwanger, positioniert sich als Gegner der Ampelkoalition.

SPD und Grüne werfen Söder und Aiwanger vor, am rechten Rand nach Wählerstimmen zu fischen, nachdem diese im Juni 2023 an einer Kundgebung gegen das geplante Heizungsgesetz protestierten, bei der auch Sympathisanten der AfD teilnahmen.

Die Grünen wollen sich von solchen Positionen distanzieren und betonen ihr Engagement für konkrete Maßnahmen, wie dem Ausbau der Windkraft, die sie unter dem Motto „Wir setzen auf Machen statt Meckern“ präsentieren.

Die AfD hingegen wirbt mit dem Slogan „Unser Bayern zuerst“ und fordert ein Ende der vermeintlichen „Migration in die Sozialsysteme“. Die bayerische AfD wird in ähnlicher Weise wie Björn Höckes Gruppierung in Thüringen als besonders völkisch und radikal angesehen.

Die SPD setzt unter anderem auf die Forderung nach einem „massiven Ausbau der Kinderbetreuung“.

Die FDP legt in ihrem Wahlprogramm einen Schwerpunkt auf die Förderung frühkindlicher Bildung legt.

Bei der Landtagswahl entscheidet sich, welche Abgeordneten für die nächsten fünf Jahre in den bayerischen Landtag einziehen. Dort vertreten sie die Interessen der Bürgerinnen und Bürger.

Bayern ist in sieben Wahlkreise, sowie 91 Stimmkreise eingeteilt. Für jeden Stimmkreis wird ermittelt, welche Bewerberin oder Bewerber per Direktmandat in den Landtag gewählt wurde.

Die sieben Wahlkreise entsprechen den Regierungsbezirken und werden zur Bestimmung der Sitzverteilung relevant. Mehr dazu erfahren Sie weiter unten.

Wie bei der Bundestagswahl hat jede Wählerin und jeder Wähler auch bei der Landtagswahl in Bayern zwei Stimmen.

Mit der Erststimme wird bestimmt, welche Kandidatin oder welcher Kandidat für den Stimmkreis direkt in den Landtag einzieht. Dabei würden sogar 20 Prozent für den Sieg reichen, wenn alle anderen Kandidierenden jeweils nur 10 Prozent erhalten.

Das bedeutet, dass pro Stimmkreis nur ein Wahlsieger als Vertreter in den neuen Landtag einziehen kann. Wählerinnen und Wähler, die für wen anders abgestimmt haben, würden dadurch aber nicht Landtag vertreten werden. Darum gibt es die Zweitstimme.

Mit der Zweitstimme wählen Bürgerinnen und Bürger eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus der Wahlkreisliste einer Partei. Für jeden der sieben Wahlkreise, bzw. Regierungsbezirke stellen die Parteien Listen mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten auf, die je nach Regierungsbezirk unterschiedlich lang sein können.

Die Zweitstimme entscheidet also über die Sitzverteilung im neuen Landtag. Über die Zweitstimme soll gewährleistet werden, dass das politische Kräfteverhältnis möglichst exakt dem Wählerwillen entspricht.

Wie erfolgt die Sitzverteilung im neuen Landtag?

Die Verteilung der Sitze erfolgt gemäß dem verbesserten Verhältniswahlrecht. Das bedeutet, Erst- und Zweitstimmen werden zur Ermittlung der Sitzverteilung zusammengezählt.

Von insgesamt 180 Sitzen werden 91 direkt über die Stimmkreise vergeben, während die restlichen 89 über die Listen der Wahlkreise auf Bezirksebene zugeteilt werden.

Hat eine Partei weniger Direktmandate als Sitze im Landtag gewonnen, wird der Rest durch Kandidaten aus den Wahlkreislisten aufgefüllt, die durch die Zweitstimme gewählt werden.

Es kann sein, dass eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze zustehen. Dann spricht man von sogenannten Überhangmandaten. In dem Fall ziehen alle Abgeordneten in den Landtag ein und die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate, um das Verhältnis wiederherzustellen.

Mehr Informationen zur Sitzverteilung und Überhangmandaten erhalten Sie auf der Internetseite des Bayerischen Landtags unter Landtagswahl Bayern 2023.

Auch bei der Landtagswahl in Bayern 2023 können Sie Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben. Dazu müssen Wahlberechtigte jedoch zuvor einen Wahlschein beantragen. Wie das geht und was Sie sonst noch zur Briefwahl wissen müssen, erfahren Sie hier:

Wer ist Wahlberechtigt?

Bei der Landtagswahl dürfen alle Bürgerinnen und Bürger wählen, die:

volljährig sind, bzw. am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,

seit mindestens drei Monaten in Bayern wohnen oder sich dort regelmäßig aufhalten,

nicht aufgrund einer Gerichtsentscheidung gemäß Artikel 2 des Landeswahlgesetzes (LWG) vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wie oft wird in Bayern gewählt?

Seit 1998 wird der Bayerische Landtag alle fünf Jahre bei den Landtagswahlen gewählt. Bis dahin fanden die Wahlen alle 4 Jahre statt. Grund war eine Verfassungsänderung durch den bayerischen Landtag.

Was macht der Bayerische Landtag eigentlich?

Der Landtag beschließt Gesetze, beispielsweise zu Fragen der Sicherheit oder des Schulwesens. Weil Deutschland föderalistisch organisiert ist, also die Bundesländer sich weitgehend selbstständig verwalten fallen die landespolitischen Aufgaben in die Verantwortung des Landtages. Dazu zählen:

Bildung der Staatsregierung: Der Landtag wählt die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten, stimmt der Ernennung der Mitglieder der Staatsregierung zu und kann Mitglieder der Staatsregierung auf Vorschlag des Ministerpräsidenten entlassen. Die Gesetzgebung: Gesetzentwürfe können von Abgeordneten, Fraktionen, der Staatsregierung oder durch Volksbegehren eingebracht werden. Der Landtag beschließt Gesetze und hat eine besondere Verantwortung bei der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes. Kontrolle der Staatsregierung: Der Landtag kontrolliert die Staatsregierung, indem er das Erscheinen von Regierungsmitgliedern fordern kann. Untersuchungsausschüsse sind ein Beispiel für diese Kontrollfunktion. Außerdem haben die Abgeordneten ein umfassendes Frage- und Informationsrecht gegenüber der Staatsregierung. Das Petitionsrecht ermöglicht es den Bürgern, sich an den Landtag zu wenden und Probleme sowie Zweifelsfälle im Gesetzesvollzug zu melden.

Neben seinen Hauptaufgaben hat der Bayerische Landtag auch wichtige Zusatzaufgaben. Dazu gehört die Wahl wichtiger staatlicher Organe und Institutionen durch das Parlament. Außerdem sind die Abgeordneten in verschiedenen staatlichen und öffentlichen Gremien aktiv.