„Faschisten bekämpfen“: Was der Aufstand vom 17. Juni 1953 mit Putins Überfall auf die Ukraine zu tun hat

Vor 70 Jahren erhoben sich zunächst Arbeiter gegen die SED-Führung in der damaligen DDR. Wenig später beteiligten sich bis zu 1,5 Millionen Menschen am Aufstand, der das Regime von Parteichef Walter Ulbricht in seinen Grundfesten erschütterte. Nur der Einsatz russischer Panzer konnte den Aufstand stoppen – blutig, mindestens 55 Menschen kamen ums Leben.

In der Bundesrepublik wurde der 17. Juni Feiertag, bis er anlässlich der Wiedervereinigung 1990 durch den 3. Oktober ersetzt wurde. Alles nur Geschichte? Keineswegs, ist der aus Berlin stammende Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk überzeugt. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt er, was der 17. Juni vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für uns heute bedeutet.

Herr Kowalczuk, früher, in der alten Bundesrepublik, da war der 17. Juni zu einem Ritual verkommen. Für die Bevölkerung war es ein willkommener Feiertag im Frühsommer, für die Politik war das ein Tag, an dem in Reden an die Wiedervereinigung erinnert wurde, an die man nicht mehr recht glaubte. Was ist der 17. Juni aus heutiger Sicht für Sie als Historiker?

Ilko-Sascha Kowalczuk: Der 17. Juni erinnert an ein Ereignis, bei dem es um Freiheit ging. Das ist die zentrale Botschaft dieses Volksaufstandes vom 12. bis 21. Juni 1953. Deshalb ist es auch so erinnerungswürdig. An zweiter Stelle ging es den Menschen auch um die deutsche Einheit. Niemand hatte acht Jahre nach Kriegsende im Kopf, dass die deutsche Teilung eine langwierige Angelegenheit sein würde. Alle redeten von der deutschen Einheit, auch die Kommunisten. Nur die Vorstellungen darüber, wie es zur Einheit käme und was das für eine Einheit sein würde, waren sehr unterschiedlich.

Sehen Sie historische Parallelen zwischen diesem Aufstand 1953 und dem, was seit 2014 in der Ukraine stattfindet und seit einem Jahr mit der Invasion Russlands seinen Tiefpunkt hatte?

Angefangen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis hin zur georgischen und ukrainischen Revolution in den Nullerjahren gab es eine ganze Reihe von Aufständen gegen Diktaturen, die bei vielen Unterschieden alle etwas eint: das Streben nach Freiheit, der Wille, in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu leben.

„Debatte auf intellektuellem Nullpunkt“: Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk zählt zu den Kritikern des Buches von Dirk Oschmann. © Quelle: Ekko von Schwichow

Allerdings erreicht das, was wir seit 2014 in der Ukraine erleben, mit der Okkupation ukrainischen Territoriums durch Russland und der Ausweitung des Krieges im Februar 2022, eine neue Dimension, die sich mit den Aufständen von 1953 in der DDR oder den späteren in Ungarn 1956 oder in der Tschechoslowakei 1968 nicht mehr vergleichen lässt. In der Ukraine geht es heute darum, sich gegen den drohenden Vernichtungsfeldzug Russlands zu wehren. Das ist noch mal eine ganz andere Qualität eines Freiheitskampfes.

Was aber auffällt, ist der Duktus, mit dem der Aufstand 1953 von der SED-Führung verunglimpft wurde. Da war zunächst von einem „vom Westen gesteuerten faschistischen Putsch“ die Rede. Zufall, dass das sehr nach Putins Rechtfertigung für den Überfall der Ukraine klingt?

Nein, das ist überhaupt kein Zufall. Für mich verrät Putins Rhetorik seine Verwurzelung in der Tradition des KGB und der kommunistischen Ideologie. Das wichtigste Argument der Kommunisten zur eigenen Legitimation war stets ihre Friedensrhetorik. Nur sie würden ein Leben in Frieden garantieren, haben sie 70, 80 Jahre lang mit einer solchen Penetranz verkündet, dass es irgendwann immer mehr Menschen glaubten.

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 bis 1945 war Teil dieses Narrativs vom Friedenswillen, gegen das niemand ankam, allerdings wurden Ereignisse wie der Hitler-Stalin-Pakt 1939, die Einverleibung des Baltikums und von Teilen Polens durch die Sowjets sowie der Überfall auf Finnland wohlweislich unterschlagen. Die Friedensrhetorik war stets eng verknüpft mit der Behauptung des Kreml, „Wir sind die einzigen Garanten des Friedens und wir sind die einzige Kraft, die daher den Faschismus, der im Kapitalismus wurzelt, besiegen kann“. Gewissermaßen ist das die Formel, auf die auch Putin aufbaut.

70 Jahre nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 leben noch immer Zeitzeugen sowie Angehörige von Zeitzeugen. Wie kommt es, dass es da besonders in Ostdeutschland so wenig Verständnis für Osteuropäer gibt, die heute ihre Freiheit und Unabhängigkeit unter Einsatz ihres Lebens verteidigen?

Das ist sehr komplex. Zunächst muss man konstatieren, dass über den 17. Juni in Ostdeutschland in den meisten Familien vor 1989 nicht gesprochen wurde. Die Tabuisierung dieses Ereignisses durch die Kommunisten war tatsächlich erfolgreich. Das ist dann nach 1990 aufgebrochen worden, aber längst nicht so massiv, wie man sich das denken könnte.

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR jährt sich 2023 zum 70. Mal. So lange gilt er auch als Aufstand der Arbeiter, der Männer. Zahlreiche Quellen beweisen jedoch, dass auch viele Frauen auf den Straßen und in den Betrieben beteiligt waren, ebenso sind sie unter den Inhaftierten und Opfern zu finden. © Quelle: rbb/Alexander K. Ammer

Ost-Berliner marschieren mit wehenden Fahnen vom Ost-Sektor aus durch das Brandenburger Tor. Am 17. Juni 1953 protestierten in der DDR eine Million Menschen gegen den noch jungen sozialistischen Staat – bis sowjetische Panzer den Aufstand beendeten. © Quelle: dpa

Auch heute spielt der 17. Juni in der öffentlichen Erinnerung in Ostdeutschland keine Rolle, so wie im gesamten Land nicht. Es gab dann so „Plopmomente“ an runden Jahrestagen wie 2003 oder wenn Spielfilme oder Dokumentationen im Fernsehen liefen, die dann so ein Bewusstsein für diesen Tag schaffen. Zudem gibt es mittlerweile kaum noch Zeitzeugen. Und wer heute als Zeitzeuge auftritt, war in der Regel damals acht, neun, vielleicht 14 Jahre jung, da ist kaum erwartbar, dass da authentische Erinnerungen weitergegeben werden können.

Im Kalten Krieg hatten bundesdeutsche Historiker die Deutungshoheit über das, was sich in ostdeutschen Städten im Juni 1953 Bahn brach. Und da war immer wieder vom Volksaufstand mit dem Ziel Wiedervereinigung die Rede. Welchen Deutungswandel hat dieser Tag erfahren?

In der alten Bundesrepublik wurde der 17. Juni in den 50er-Jahren als ein Tag der Freiheit und der Einheit von Millionen Menschen gefeiert. Nach dem Mauerbau, vor allem im Zuge einer neuen Deutschland- und Ostpolitik, als immer mehr Menschen und auch die Politik realisierten, dass die deutsche Teilung wohl doch von langwieriger Dauer sein würde, führte das zu einer Umdeutung. Der 17. Juni wandelte sich zu einem Aufstand, der immer stärker auf die sozialpolitischen Forderungen der ostdeutschen Arbeiter, ja sogar allein der Ost-Berliner Arbeiter im Jahr 1953 verengt wurde. Der flächendeckende Charakter des Aufstands wurde zunehmend angezweifelt. Vor allem aus der SPD gab es in den 70er-Jahren Forderungen, diesen Feiertag abzuschaffen, die Gewerkschaften legten sich damals quer und verteidigten ihn als sozialpolitische Errungenschaft.

1990 ist der Tag dann das letzte Mal gefeiert worden, um dann zugunsten des doch eher technokratisch veranlagten 3. Oktober abgeschafft zu werden. Das hat schon Symbolcharakter: Der von Politikern festgesetzte 3. Oktober als Tag der Wiedervereinigung hat die Schlüsseltage gesellschaftlichen Aufbruchs für Freiheit und Demokratie – wobei ich neben dem 17. Juni auch den 9. Oktober 1989 zählen würde, den Tag, als annähernd hunderttausend Menschen auf Leipzigs Straßen das System besiegten – abgelöst.

Gibt es neue Erkenntnisse, was die Menschen auf den Straßen von Ost, Berlin, Leipzig oder im Chemiedreieck um Halle damals tatsächlich antrieb?

Die Arbeiten von Historikern wie Manfred Hagen, Torsten Diedrich, Heidi Roth, Armin Mitter, aber auch von mir, der ich seit 30 Jahren am intensivsten und langwierigsten über den 17. Juni forscht, hat ein radikal neues Bild der Ereignisse von damals ergeben, gespeist aus der Vielzahl neuer Quellen, die wir der Archivrevolution nach 1990 verdanken. Wir wissen heute, dass es damals vordergründig um politische Forderungen ging. Und dass der Aufstand flächendeckend stattfand, also nicht auf die Brennpunkte Ost-Berlin, Leipzig, Chemiedreieck verengt war, dass er bereits am 12. Juni begann und bis 21. Juni dauerte, im Juli sogar eine zweite Welle erlebte, an der in manchen Regionen mehr Leute teilnahmen als im Juni.

Beispiele von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die gegen das politische System rebellierten, waren in der deutschen Geschichte eher selten: 1848, 1918, dann 1953 und 1989. War 1989 die Vollendung dessen, was 1953 misslang?

In gewisser Weise hat 1989 auch die Revolution von 1848 vollendet. Aber zurück zu 1953: Damals ging es gleichberechtigt um Freiheit und Einheit. 1989 ging es zunächst nur um Freiheit innerhalb des DDR-Systems. Doch was als Aufstand für die Freiheit begann, schlug dann, zunächst unbeabsichtigt, in eine Bewegung für die Einheit um. Insofern würde ich es so formulieren: 1989 vollendete unbeabsichtigt, was 1953 angestrebt worden war.