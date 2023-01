Fast 50.000 Beschwerden über Energieverträge im vergangenen Jahr

Kinder an die Macht: So lautet das Credo des Komitees Kieler Karneval, das in diesem Jahr nur eine Kinderprinzessin hat. Da war es nur allzu logisch, dass auch eine große Kinderfaschingsparty steigen musste. Rund 1000 verkleidete, große und kleine Gäste und Karnevalisten kamen am Sonntagnachmittag in die Wunderino-Arena.