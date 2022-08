Vernunft ist da, wo ich bin: Thilo Sarrazin stellt sein neues Buch vor

Vor zwölf Jahren schrieb er mit „Deutschland schafft sich ab“ das bis heute erfolgreichste Meinungsbuch der Bundesrepublik. Einige kontroverse Streitschriften und einen Rauswurf aus der SPD später stellt Thilo Sarrazin am Montag in Berlin seinen neuen Wurf vor. Dieses Mal geht es gegen ein Feindbild, das viele seiner Fans überraschen dürfte: die Ideologie an sich. Er wirft sie Putin, der AfD und den Impfgegnern vor - die Grünen lobt er.