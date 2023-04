Fast ein Viertel der Menschen in Deutschland hat einen Migrationshintergrund

Jahresbericht der Wehrbeauftragten

Pistorius will mit neuem Soldatengesetz Rechtsextremismus in der Truppe bekämpfen

In ihrem Mitte März veröffentlichten Jahresbericht hatte die Wehrbeauftragte Eva Högl die Zustände in der Bundeswehr scharf kritisiert. An einem Punkt möchte Verteidigungsminister Boris Pistorius in den kommenden Wochen ansetzen: Er will Fälle von Rechtsextremismus in der Truppe stärker bekämpfen.