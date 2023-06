﻿Faszination „Air Defender“: Planespotter zieht es nach Wunstorf

Ein Pfiff. Das vereinbarte Signal, das Martin Limper seinen Mitstreitern vor jedem Start gibt. Er hat am Alten Postweg bei Poggenhagen den besten Blick auf die Startbahn des Fliegerhorsts in Wunstorf, mit seinem großen 600-Millimeter-Teleobjekt kann der 65-Jährige auch am weitesten gucken. „Dieses Mal sind es vier Stück.“ Am anderen Ende der 2,5 Kilometer langen Piste reihen sich die rumänische Alenia C-27 „Spartan“, zwei amerikanische C-130 „Hercules“ und ein deutscher A400M auf. Vor ihnen flimmert die heiße Luft über dem Beton.

Dann geht es ganz schnell: Alle Maschinen nehmen mit kurzem Versatz Anlauf, starten, Fotoapparate klicken. Der dritte Tag der Großübung „Air Defender 23″ ist angebrochen. Auf dem Programm stehen wieder Betankungen in der Luft und Tiefflüge. „Ich habe extra überstundenfrei genommen“, sagt Limper. Der Cuxhavener tourt seit dem Wochenende zu den involvierten norddeutschen Fliegerhorsten. Erst Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein mit den Kampfjets, jetzt Wunstorf.

Der beste Blick auf die Startbahn

Nutzt die angesammelten Überstunden: Martin Limper aus Cuxhaven tourt seit dem Wochenende zu den Fliegerhorsten Jagel, Hohn und Wunstorf. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Luftwaffe verteilt „Air Defender“-Aufkleber

Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 ist derzeit ein Hotspot für Planespotter. So nennen sich die Enthusiasten, die mit Vorliebe Flugzeuge fotografieren. Inzwischen sind es etwa 100 am Tag. Die Luftwaffe hat extra das Passier- und Parkverbot am Feldweg westlich der Startbahn aufgehoben. Auf der Wiese stehen Autos aus München, Aachen, Göttingen, Euskirchen, aber auch aus den Niederlanden und Belgien. Sogar ein Dixiklo stellt die Truppe, ein Soldat schaut regelmäßig vorbei. Auf Wunsch gibt es „Air Defender“-Aufkleber.

Zu den Ersten gegen 8.30 Uhr zählt Reinhard Maly. Der 74-Jährige aus Höxter schaut sich das Treiben in Wunstorf zum ersten Mal an. „100 Kilometer sind ja keine Entfernung.“ Bislang zog es Maly schon zu den Flughäfen Hamburg und Frankfurt, dort hielt er nach besonders beklebten Maschinen ziviler Airlines Ausschau. Umso mehr hofft der 74-Jährige jetzt, dass der mit „Air Defender“ beklebte A400M im Tagesverlauf noch startet. Laut dem Soldaten des LTG stehen die Chancen nicht schlecht.

Sechs Kameras, drei Leitern, lange Anfahrt: Wim van Damme (v.l.), Frank Eeckhout und Patrick Vercouteren aus Belgien. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Seltene Flieger vor der Linse: „Gute Ausbeute“

Patrick Vercouteren (56), Frank Eeckhout und Wim van Damme (beide 53) kommen extra aus Gent und Brüssel. Auch sie führte es zuerst nach Schleswig-Holstein. „,Air Defender‘ ist eine seltene Gelegenheit, so viele verschiedene Maschinen zu sehen“, sagt Vercouteren. Besonders angetan hat es ihm das Erdkampfflugzeug A-10. „Das sieht man inzwischen nur noch in den USA.“ In Hohn erwischte er fünf von ihnen, „gute Ausbeute“. Um 5 Uhr brachen die Freunde am Mittwoch nach Wunstorf auf, noch am Nachmittag geht es zurück nach Belgien.

Insgesamt zählen sie 60 neue Flieger in ihren Galerien. Längst gehe es nicht mehr um die Typen, sondern um die unterschiedlichen Wappen der Einheiten. Wim van Dammes Frau forderte sogar ein Foto einer F-16 aus Colorado: „Sie stammt von dort.“ Um immer eine bestmögliche Sicht ohne Köpfe und Zaun zu haben, klettern die Belgier auf 2,50 Meter hohe Alu-Leitern. Dazu kommen jeweils zwei Kameras mit Teleobjektiven. Ohnehin hat jeder hier eine Fotoausstattung mit langen Tüten samt ordentlicher Brennweite – und teils noch höhere Leitern.

„Spektakulär“: Silvia Danker ist in Wunstorf eine der wenigen Frauen innerhalb der männerlastigen Planespotter-Szene. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Planespotter: Frauen sind in der Unterzahl

Nur eins fällt auf: Frauen sind deutlich in der Unterzahl. Eine der wenigen ist Silvia Danker aus dem Harz. Sie macht regelmäßig in der Region Urlaub, „ein Abstecher zum Fliegerhorst ist Pflicht“. Sie interessiert sich allerdings nicht für die Flugzeugtypen, sie findet alles einfach nur „spektakulär“. Außerdem sind die Transporter besser als Kampfjets. „Die sind wenigstens schön groß.“ Parallel rollt eine weitere C-130 zum Start. Danker zückt ihr Smartphone und filmt den dröhnenden Abflug. „Was da für eine Kraft hinter steckt.“

Am anderen Ende der Piste packt Martin Limper nach diesem Start zusammen. Etwa 500 Fotos hat der Planespotter in Wunstorf gemacht, dieselbe Menge jeweils in Hohn und Jagel. Genug. Die Nächte verbrachte er mit Hündin Rosalie in seinem Camper. Und was passiert jetzt mit den Bildern? „Einzelne stelle ich in entsprechende Internetforen.“ Darin tauscht sich die Szene aus, gibt Tipps – und prahlt gelegentlich mit Highlight-Schüssen. „Vielleicht mache ich auch einen Kalender.“

Manöver Provokation oder gerechtfertigt?

Der Sinn hinter „Air Defender 23″ wird nur kurz angerissen. „In gewissem Maße sehe ich schon eine Provokation gegenüber Russland“, sagt Limper, „dazu der Dreck.“ Gerade die C-130 ziehen schwarze Abgaswolken hinter sich her. Andererseits sei solch ein Manöver nötig, „außerdem finde ich alles faszinierend“. Die Luftwaffe beteuert als Ausrichter immer wieder, alle Übungselemente seien defensiv ausgerichtet – gleichzeitig verlegen aber täglich Jets an die Nato-Ostflanke.

„Als Beweis“: Georg Blefgen liebt zwar Flugzeuge und übernachtet am Absperrzaun. Doch Fotos von den Maschinen macht er nicht – maximal eins mit dem Handy. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Georg Blefgen ist von der Wichtigkeit überzeugt: „Das zeigt die aktuelle Lage in der Welt.“ Der 64-Jährige aus dem Sauerland steht seit Sonntag mit seinem Offroad-Camper auf der Wiese und bleibt eine Woche. „Ich will genießen, was hier passiert.“ Besondere Freude hat er, wenn die Transporter im Formationsflug zurückkommen. Doch zum Fotoapparat greift er dann nicht. „Höchstens das eine oder andere Handybild“, sagt der 64-Jährige, „als Beweis, dass ich hier war.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.