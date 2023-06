FDP-Chef Lindner: „Im Notfall“ lieber Linke als AfD wählen

Eine Alternative zur Alternative: FDP-Chef Christian Lindner hat nach der Landratswahl im thüringischen Sonneberg die Menschen in Deutschland aufgefordert, nicht die AfD zu wählen. Der Bundes­finanzminister sagte auf einer Bürger­veranstaltung in Weimar: „Niemand, der aus sozial­politischen Gründen sagt: ‚Ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik‘, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sei aber keine Wahlempfehlung, sagte Linder weiter, „ganz im Gegenteil“. Man sei aber nicht gezwungen, AfD zu wählen. „Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland, dass nicht noch mehr Großunternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen kommen, das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD“, so der Finanzminister. Verschiedene Medien hatten über die Aussagen berichtet, darunter der „Tagesspiegel“.

Zuvor hatte eine Frau den 44-Jährigen gefragt: „Wissen Sie überhaupt noch, wie das ist, wenn man einkauft und nicht mehr weiß, wie man eine vierköpfige Familie unterstützt? Wenn ich meinem Sohn und seiner Familie nicht jeden Monat die Hälfte der Miete überweisen würde, könnte er sich keine Wohnung in Weimar leisten.“ Sowohl ihr Sohn als auch dessen Frau seien berufstätig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachträglicher Tweet des Lindner-Teams

Nach Medienberichten über die Aussagen schrieb Lindners Team am Dienstag bei Twitter: „Nur zur Klarstellung der Kontext, damit das nicht falsch verstanden wird: Niemand muss AfD wählen, wenn er populistische Sozialpolitik will. Die gibt es auch bei der Linken.“

Im thüringischen Sonneberg hatte am Sonntag der AfD-Kandidat Robert Sesselmann die Landratswahl gewonnen. Er erhielt 52,8 Prozent der abgegebenen Stimmen und war damit dem CDU-Kandidaten Jürgen Köpper (47,2 Prozent) überlegen.

RND/dad