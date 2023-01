Kremlgegner Nawalny krank: Bundesfinanzminister Lindner kritisiert Putin

Berlin. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Umgang des russischen Präsi­denten Wladimir Putin mit dem in Isolationshaft sitzenden Regimekritiker Alexej Nawalny scharf kritisiert. „Nawalny ist seit fast genau zwei Jahren in Haft, weil er sich für Bürgerrechte einsetzt und Korruption in Russland anprangert“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Jetzt wird ihm offenbar sogar die medizinische Versorgung versagt. Das sagt alles über den Charakter von Putins Regime aus.“ Lindner macht bei Twitter regelmäßig auf Nawalnys Schicksal aufmerksam.

Unterstützer und Familienangehörige des in einem russischen Straflager inhaftierten Kremlgegners hatten sich zuvor besorgt über den Gesundheitszustand des 46‑Jährigen geäußert. Nawalny habe erneut einen Gerichtstermin nicht wahrnehmen können, weil er zu krank dafür sei, schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch am Donnerstag auf Twitter. Nawalnys Anwalt hatte bereits vor einigen Tagen kritisiert, dass sein Mandant in eine Isolationszelle gesperrt unter Fieber, Schüttelfrost und Husten leide, ihm aber medizinische Hilfe verwehrt werde.

Die Frau des russischen Oppositionspolitikers, Julia Nawalnaja, wandte sich an die Leitung der Strafkolonie in Melechowo etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau und bat eindringlich darum, ihrem Mann Medizin zukommen zu lassen: „Seid ihr überhaupt Menschen?“, schrieb Nawalnaja auf Instagram.

Anfang der Woche hatten zudem 290 russische Ärzte einen offenen Brief an Putin geschrieben, in dem sie sich für eine Behandlung Nawalnys einsetzten. „Die Haftbedingungen und das äußere Erscheinungsbild von Alexej Nawalny bereiten uns große Sorgen um sein Leben und seine Gesundheit“, hieß es darin. Die Mediziner forderten unter anderem, Ärzte zu dem bekannten Oppositionsführer zu lassen, der international als poli­tischer Gefangener gilt. „Wir fordern ein Ende der Misshandlung von Alexej Nawalny.“