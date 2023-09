FDP erneuert Forderung nach Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie

Selbstbestimmung als Menschenrecht

„Behinderte Frauen werden in Deutschland nach wie vor zwangssterilisiert“

Die Grünen-Politikerin Corinna Rüffer kritisiert, dass das geltende Betreuungsrecht Frauen mit Behinderung in ihrer sexuellen Selbstbestimmung erheblich einschränkt. Eine Interessenvertreterin für behinderte Frauen berichtet von der Praxis: „Nur jede zweite Frau, die in einer Einrichtung lebt, wird überhaupt aufgeklärt.“ Verhütung für Frauen mit Beeinträchtigung ist in Deutschland ein Dunkelfeld.