Berlin. Lukas Köhler versuchte es mit einem positiven Dreh. Er freue sich über die Wiederwahl als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, schrieb er im Netzwerk X (vormals Twitter). Und er freue sich „darüber, dass ich diese im Wettbewerb erreichen durfte“. Mal eben flugs auf das Lieblingsstichwort der FDP besonnen also. Dabei war dieser Wettbewerb doch ein recht überraschender – und in der Fraktion heißt es, es sei weniger ein freudiger als ein bitterer Tag für Köhler gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da waren zunächst schlappe 3 Prozent für die FDP bei der jüngsten Umfrage zur bayerischen Landtagswahl, die Köhler als Landes-Generalsekretär organisiert. Und dann forderte kurzfristig auch noch Frank Schäffler den Bayern bei den turnusgemäßen Neuwahlen des Fraktionsvorstands heraus. Schäffler, in der Fraktion zuständig für den Seitenaspekt Bitcoin-Politik, hatte sich im Streit um das Heizungsgesetz als Wortführer der Gegner hervorgetan. Köhler, zuständig für Wirtschafts- und Energiepolitik und etwas bedächtiger, brauchte einen zweiten Wahlgang, um sich sehr knapp durchzusetzen, mit gerade mal knapp 61 Prozent der Stimmen – kurz nach der Bundestagswahl war er von den Abgeordneten noch mit über 93 Prozent ins Amt gebracht worden.

FDP-Erzählung wankt: Hat Lindner gar nicht Einigkeit und Harmonie gebracht?

Auch andere aus der Fraktionsführung erwischte der Unmut der Abgeordneten – und damit wankt die Erzählung der FDP, dass Parteichef Christian Lindner Einigkeit und Harmonie über die Liberalen gebracht habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar blieb Fraktionschef Christian Dürr verschont: Er wurde mit knapp 93 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, nur 2 Prozentpunkte weniger als 2021. Michael Link wurde sogar mit 96 Prozent erstmals als neuer für Außenpolitik zuständiger Vizefraktionschef gewählt.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mit die größten Verluste strichen Vertreter des gemäßigten FDP-Flügels ein. Für Fraktionsgeschäftsführer Johannes Vogel stimmten jedoch nur noch 65 Prozent der FDP-Abgeordneten, nach über 93 Prozent vor zwei Jahren. Vizefraktionschefin Gyde Jensen, zuständig für Bildungs- und Familienpolitik, wurde mit knapp 63 Prozent gerade so wiedergewählt, nach über 85 Prozent im Jahr 2021. Und der für Innenpolitik zuständige Vizefraktionschef Konstantin Kuhle erhielt 74 Prozent – nach 93 Prozent vor zwei Jahren.

Auch Fraktionsgeschäftsführer Stephan Thomae stürzte ab, von einer Zustimmung von 88 Prozent auf nur noch knapp 64 Prozent.

FDP: erheblicher Frust mancher Abgeordneter nach der Wahl

Von erheblichem Frust mancher Abgeordneter ist in der Fraktion die Rede. Sie wollten einen schärferen Kurs in der Migrations- und der Klimapolitik. Einige lehnten die Ampel ab und unterstellten der Fraktionsführung zu große Kompromissbereitschaft. Die anderen werfen den Frustrierten vor, nicht konstruktiv zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schäffler, der in der Euro-Krise vor rund zwölf Jahren gegen die Linie der Partei mit Forderungen nach einem Rauswurf des finanzschwachen Griechenlands aus dem Euro Schlagzeilen gemacht hatte, könnte jedenfalls seinen nun dokumentierten Rückhalt bei künftigen Debatten ausspielen. „Für das Profil der FDP ist es hilfreich, auch mal etwas zuzuspitzen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Wie das aussehen kann? In den kommenden Monaten müsse die Finanz- und Wirtschaftspolitik im Fokus stehen, sagt Schäffler. „Wir müssen aus der Rezession rauskommen und die öffentlichen Finanzen in den Griff kriegen. Dazu muss die Schlaraffenlandmentatlität beendet werden.“ Die Sozialausgaben will Schäffler begrenzen. „Vor allem bei der Kindergrundsicherung müssen wir aufpassen, dass es nicht zu einer Leistungsausweitung kommt.“ Die Ampelverhandlungen über die Details der Kindergrundsicherung laufen noch.