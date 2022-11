FDP-Fraktionschef Dürr bezeichnet Friedrich Merz als „Herr Merkel“

Wenn Sigmar Gabriel plötzlich auf Friedrich Merz neidisch ist

Es passiert nicht alle Tage, dass ein Sozialdemokrat einen CDU-Politiker in den höchsten Tönen lobt. So geschehen am Dienstag bei der Vorstellung eines neuen Buchs über Friedrich Merz, an der Sigmar Gabriel teilnahm. Im Laufe des Abends stellt Gabriel aber auch klar: „Ich will nicht, dass der Kanzler wird.“