Von der Leyen: 5 Milliarden Euro EU-Finanzhilfe für die Ukraine

Die EU will mit 5 Milliarden Euro der Ukraine helfen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Berichten zufolge in einem Statement am Mittwochmittag in Brüssel mitgeteilt. Dabei soll es sich um die letzte Tranche eines bereits im Mai beschlossenen Hilfspakets handeln.