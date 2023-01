FDP-Fraktionschef Dürr ist gegen Verschärfung des Waffenrechts

„Dankbar für die Gebete und Botschaften für eine baldige Genesung“: Bolsonaro aus Krankenhaus entlassen

Nach der Erstürmung des brasilianischen Kongresses und Regierungssitzes durch Tausende Anhänger von Jair Bolsonaro hält sich der rechte Ex-Präsidenten in Florida auf - dort wurde er wegen Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Montagabend sei er nach kurzem Aufenthalt wieder entlassen worden, so Bolsonaro auf Twitter.