Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ kündigen Protestwelle im Herbst an

Sie beschmierten das Kanzleramt, klebten sich an Straßen und Kunstgemälde in Museen oder störten ein Topspiel der Fußball-Bundesliga. Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ machten zuletzt häufig Schlagzeilen. Nun kündigt die Aktion eine neue Protestwelle für den Herbst an.