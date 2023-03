﻿FDP-Generalsekretär Djir-Sarai: „Wir wollen nicht alles zupflastern“

Berlin. Herr Djir-Sarai, wie wichtig ist Ihnen Ihr Auto?

Ich komme aus Grevenbroich. Wenn man dort kein Auto hat, dann wird es schwierig mit der eigenen Mobilität. Sie brauchen es, um morgens zur Arbeit zu fahren, weil die Infrastruktur mit Bus und Bahn nicht so optimal ist. Ich bin als Student sehr viel Bahn gefahren, tue das auch heute noch. Aber ich unterscheide nicht zwischen guter und schlechter Infrastruktur. Jeder soll sich entscheiden können, welches Verkehrsmittel am geeignetsten ist für den eigenen Lebensstil. Das Auto darf jedenfalls nicht zum Luxusgut werden.

Die FDP lässt sich gerade stark über Autothemen wahrnehmen, vom Autobahnbau bis zum Verbrennermotor. Kann man als Autofahrerpartei punkten?

Es geht nicht ums Punkten oder um Umfragewerte. Es geht um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Technologieoffenheit bei synthetischen Kraftstoffen ist das, was uns im Verkehrsbereich näher an die Erreichung der Klimaziele bringt. Und gut ausgebaute Infrastruktur brauchen wir in allen Bereichen, von der Autobahn über Wasserstraßen und Schienen bis hin zu Radwegen. Es ist nicht hilfreich, Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen. Deswegen müssen wir die Planungsprozesse für alle Infrastrukturvorhaben beschleunigen, auch die für die Straße.

Es gibt Studien, die besagen, dass mehr Straßen zu mehr Verkehr und damit CO₂-Belastung führen.

Ein besseres Straßennetz kann das Verkehrschaos lösen, das derzeit vielerorts zu Staus und höherem CO₂-Ausstoß führt. Wir setzen dabei auf intelligente Verkehrsführung. Auf diese Weise kombiniert man Klimaschutz mit der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger, man vernichtet keine Arbeitsplätze und garantiert, dass die Wirtschaft wachsen kann. Das ist im Interesse des Landes.

Die Grünen finden, es sei im Interesse des Landes, nicht alles zuzupflastern. Wäre ein Kompromiss im Koalitionsstreit um das Planungsbeschleunigungsgesetz, sich auf bestimmte Vorrangprojekte bei den Autobahnen zu einigen?

Wir wollen nicht alles zupflastern. Es geht um einen klugen, maßvollen Ausbau. Die Verkehrsinfrastrukturprojekte, die priorisiert werden müssen, wurden ja bereits identifiziert und als vordringlich eingestuft. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Frage der Planungsbeschleunigung zeitnah eine gemeinsame Lösung in der Koalition finden.

Die brauchen Sie auch in der EU, nachdem Verkehrsminister Volker Wissing das Aus des Verbrennermotors gestoppt hat, um E-Fuels zu ermöglichen.

Die Entscheidung von Volker Wissing war richtig und notwendig. Mit E-Fuels können Verbrennungsmotoren klimaneutral betrieben werden. Warum sollte also eine Technologie, die dazu beitragen kann, die mehr als 45 Millionen Pkw in Deutschland klimaneutral zu machen, kategorisch ausgeschlossen werden? Das wäre weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Deutsche und europäische Autofirmen müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und alle Instrumente, die den Verkehr klimaschonender machen, müssen doch genutzt werden können.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hält die FDP-Position für einen industriepolitischen Fehler. Hat er keine Ahnung?

Es wäre vielmehr ein industriepolitischer Fehler, wenn wir uns ohne Not Handlungsoptionen nehmen würden. Das sieht man im Übrigen auch in anderen europäischen Staaten so, beispielsweise in Italien, Bulgarien, Tschechien, Polen und Österreich.

E-Fuels gelten als zu energieintensiv, der Wirkungsgrad als zu gering. Wäre das Geld nicht in anderen Bereichen besser investiert?

Das wäre eine planwirtschaftliche Betrachtung. Wie sich E-Fuels und Motoren weiterentwickeln, lässt sich heute noch nicht absehen. Um aber der Forschung und dem Markt Spielräume zu lassen, sollten wir keine Technologien vorschnell verteufeln. Wenn sich E-Fuels am Markt behaupten, werden auch die Kosten geringer und die Effizienz steigt. Im Übrigen sehen auch immer mehr Autobauer Potenzial in den E-Fuels. Hier sollte die Politik nicht künstlich eingreifen.

Wissing hat die Bremse in letzter Minute gezogen. Das war ein Knalleffekt – aber sind da nicht Nebenwirkungen zu befürchten?

Die Position Deutschlands war in der EU über Monate hinweg bekannt. Die EU-Kommission hat ihre Zusage nicht eingehalten, einen Vorschlag für Verbrennungsmotoren mit E-Fuels zu machen. Deutschland kann dann natürlich auch nicht zustimmen. Dass CDU-Politikerin und Kommissionschefin Ursula von der Leyen hier so unambitioniert ist, passt aber leider zu der Position der Union in den Jahren ihrer Regierungsverantwortung. CDU und CSU haben sich nie ernsthaft dafür eingesetzt, das Verbrenner-Aus zu verhindern.

Die Koalition hat im Herbst die Laufzeit der Atomkraftwerke bis Mitte April verlängert, um nach dem Lieferende von Gas und Öl aus Russland die Energieversorgung zu sichern. Plädieren Sie für eine erneute Fristverlängerung?

Aus meiner Sicht sollten wir auch über Mitte April hinaus auf Kernenergie setzen. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, das ist unstrittig. Aber die energiepolitische Situation bleibt durch den Krieg in der Ukraine schwierig. Wir brauchen Versorgungssicherheit in ganz Europa. Und wir sollten auf keinen Fall mit einem Rückbau der Kernkraftwerke beginnen, damit wir handlungsfähig bleiben und schnell reagieren können. Allerdings wird es sehr schwer, SPD und Grüne von einer erneuten Laufzeitverlängerung zu überzeugen.

Der Kanzler müsste erneut ein Machtwort sprechen.

Machtworte lassen sich nicht inflationär verwenden. Wir sollten eine Koalition der Vernunft sein.

Dann sprechen wir mal übers Geld. Ist es vernünftig, wenn Finanzminister Christian Lindner die Kasse geschlossen hält, während es überall großen Finanzbedarf gibt?

Das Geld fällt nicht vom Himmel. Das müssen offensichtlich einige in dieser Koalition noch lernen. Es ist doch seltsam, dass gerade die, die überall auf Nachhaltigkeit pochen, die Nachhaltigkeit beim Thema Finanzen plötzlich vergessen. Dabei geht es darum, unsere politische Handlungsfähigkeit zu erhalten, die Inflation zu bekämpfen und Deutschland als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu machen.

Dafür bremsen Sie bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung und bei der Stabilisierung von Kranken- und Pflegeversicherung. Ist das nicht unsozial?

Wir haben 2022 ein Entlastungspaket nach dem anderen geschnürt. Insgesamt wurden dafür rund 100 Milliarden Euro in die Hand genommen. Hinzu kamen weitere Maßnahmen wie die Erhöhung des Kindergeldes auf 250 Euro zum Anfang dieses Jahres. Ich denke, „unsozial“ ist hier der denkbar falsche Begriff. Aber wir haben auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Wachstum und Wohlstand im Land weiter wachsen. Denn sie sind die Grundlage dafür, dass der Staat überhaupt in der Lage ist, Entlastungsmaßnahmen zu ergreifen und seinen Verpflichtungen als Sozialstaat nachzukommen. Eine vernünftige Wirtschafts- und eine solide Finanzpolitik sind daher unerlässlich.

Spart der Finanzminister auch, um am Ende des Jahres Geld für eine Unternehmenssteuerreform zu haben?

Im Moment ist die Haushaltslage so angespannt, dass sich derartige Fragen gar nicht stellen. Das Problem ist doch, dass die Politik wieder lernen muss, mit dem vorhandenen Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auszukommen. Es kann nicht alles auf Pump finanziert werden, wie es die große Koalition jahrelang gemacht hat. Da wären wir wieder bei der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen.

Sie sind der oberste Wahlkampfmanager der FDP. Die letzten fünf Landtagswahlen liefen für die Liberalen nicht so gut. Wie können Sie diesen Trend als Bundespartei brechen – mit mehr Härte und Krawall?

Ich bin kein Freund einer krawalligen Politik. Bei der nächsten Bundestagswahl werden die Menschen die FDP danach bewerten, ob sie das Land gut mitregiert hat und ob ihr Einsatz erkennbar ist. Hieran arbeiten wir konzentriert. Wir als FDP sind für solide Finanzen und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die Arbeitsplätze erhält und Wohlstand schafft. Wir sind für Technologieoffenheit, um die Klimaziele zu erreichen und wir sind für mehr Marktwirtschaft statt Staatswirtschaft. Unsere Positionen haben durchaus Potenzial in der Gesellschaft.

Manche in der FDP sagen, die Ampel sei das Problem der Partei.

Diese Analyse teile ich nicht. Die FDP stellt sicher, dass Deutschland aus der Mitte heraus regiert wird und nicht nach links rückt. Wir realisieren eine ganze Reihe von liberalen Modernisierungsprojekten etwa beim Einwanderungsrecht oder der Entbürokratisierung. Und zur Wahrheit gehört auch: Wir haben das Land in einer schwierigen Situation übernommen. Die 16 Jahre unter CDU-Führung haben enorme Baustellen hinterlassen, die wir nun erst einmal beseitigen müssen.

In Teilen der FDP scheint es eine große Sehnsucht nach der CDU zu geben.

Mein Eindruck ist, dass die Union ihre Rolle noch immer nicht gefunden hat. Nach der Bundestagswahl war eine Regierung mit CDU/CSU nicht möglich, weil sie nach einem katastrophalen Wahlkampf zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren. In der Opposition machen sie keine konstruktive Arbeit, wollen jetzt sogar der ausgewogenen und dringend notwendigen Wahlrechtsreform nicht zustimmen und stattdessen den Bundestag noch weiter wachsen lassen. Mit der Union zu regieren wäre definitiv nicht einfacher, da sollte sich niemand etwas vormachen.